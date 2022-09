Carlo Conti ci presenta i brani dello Zecchino

Le 14 canzoni in gara al prossimo Zecchino d’Oro si possono già ascoltare su zecchinodoro.org Solange Savagnone







Le 14 canzoni in gara al prossimo Zecchino d’Oro si possono già ascoltare su zecchinodoro.org. «Così le potete imparare, in attesa di vederle in gara tra novembre e dicembre su Rai1» ha detto Carlo Conti, direttore artistico dello Zecchino che anche quest’anno ha artisti famosi tra gli autori dei brani. «Li ringrazio tutti, da Cesareo degli Elio e le Storie Tese a Checco Zalone, da Enrico Ruggeri (che ha scritto il suo in tre giorni) a Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia, da Deborah Iurato a Margherita Vicario, a Virginio.

Tra le oltre 600 proposte arrivate, la commissione ha selezionato 14 gioiellini». Tra gli argomenti trattati ci sono l’ecologia e il rapporto coi genitori, come in “Giovanissimo papà” di Zalone che ha detto: «È il primo brano in cui non uso parolacce, spero che ai bambini piaccia lo stesso!».