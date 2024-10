ceneri: «Solo lasciando la provincia ho capito quanto è stata importante per me»

Anticipato dai singoli “Periferia”, “Senza stelle” e “Ghiaccio”, è uscito oggi “Forma liquida”, il primo album di ceneri, nome d’arte di Irene Ciol. È un’artista interessante, sofisticata e dalle sonorità innovative. Con questo disco, accompagnata dai B-Croma e Golden Years per le produzioni, ha creato una dimensione intima e fuori dal mondo per raccontare l’importanza di conoscersi senza limiti e definizioni.

Cosa significa “Forma liquida” e com’è nato questo disco?

«Inizialmente doveva chiamarsi “Acqua”, scrivendo i brani mi sono accorta che era la tematica più ricorrente. È diventato “Forma liquida” perché volevo che rappresentasse anche un’idea di movimento, di qualcosa che cambia. Sto cercando la mia forma, proprio come l’acqua che la prende dal contenitore che occupa».

Come si è manifestato questo cambiamento dai tuoi primi lavori “Nello spazio che resta” e “Nelle teste degli altri”?

«Sicuramente con una mia crescita personale. Gli Ep precedenti erano dei lavori pieni di tentativi, sperimentazione, erano il mio primo vero approccio alla musica. Questo disco è più ragionato, più studiato. Con “Forma Liquida” posso dire di essere riuscita a creare una mia dimensione».

In “Salsedine” dici: «Resterò ancora in apnea finché non troverò il modo di riempire questo spazio vuoto». Sei riuscita a riempire quello spazio?

«Io penso di sì, questo album mi ha dato modo di trovare la mia direzione e mi ha insegnato non solo a riempire uno spazio ma anche a dargli un senso».

È questo “Lo spazio che resta” di cui parlavi nello scorso Ep?

«Direi di sì. Quell’Ep è stato il mio primo approccio a uno spazio nuovo, in cui sono entrata quasi alla cieca. Ora so di aver trovato un equilibrio».

In “Periferia” invece parli di scappare dalle difficoltà di una vita di provincia. Tu che rapporto hai con il tuo luogo di nascita?

«Un po’ conflittuale. Dopo un po’ la vita di provincia comincia a stare stretta a tutti, perché rende più difficile capire in che direzione andare. Solo ora, dopo essermi allontanata da quel posto, capisco quanto sia stato importante per me e per la mia persona. Mi ha dato e insegnato tanto perché ha fatto da stimolo per crearmi un posto migliore dove voler stare. Ha influito tanto sulla mia musica, che ha trasformato anche solo camera mia in un posto sicuro».

E in quella cameretta hai avuto dei riferimenti artistici particolari?

«Sono sempre stata una grande fan di Bon Iver e Phoebe Bridgers a livello artistico. Sul lato più umano invece sono stata supportata e incoraggiata soprattutto dal mio psicoterapeuta, che dopo aver sentito i miei primi pezzi mi ha dato una grande spinta per continuare a fare musica».

In “Neve” parli per la prima volta di oggettificazione della donna, com’è stato affrontare una tematica così complessa?

«Sicuramente molto impegnativo, anche psicologicamente. È una dinamica delicata e di conseguenza è facile dire banalità e rendere scontato l’argomento invece di dargli valore in più per combatterlo. Essendo però un tema che ho sempre sentito mio, desideravo da tempo parlarne dandogli la giusta importanza e trattandolo con il giusto rispetto».

È voluto il fatto di averla lasciata molto grezza a livello musicale, solo piano e voce?

«Sì, volevamo creare un’atmosfera più intima, rendendola il più essenziale possibile. Con una tematica di questo tipo non è necessario perdersi in virtuosismi, lasciarla grezza faceva in modo che il messaggio arrivasse prima e più chiaro. Ci tenevo che l’attenzione fosse su questo e nient’altro».

L’ultimo singolo ad anticipare il disco è stato “Ghiaccio”, con chiello. Com’è nata questa collaborazione?

«È stato quasi casuale; io non ero neanche in studio ma gli è stata fatta sentire una mia canzone, gli è piaciuta e ha voluto partecipare. Mi piace il risultato, ha reso magico il brano dandogli del valore in più. È un artista che ammiro molto per la sua purezza e sincerità».

“Sei acqua” è ispirata al film "Hong Kong Express". Ti capita spesso di rifarti al cinema quando scrivi?

«Sì. Sono una persona molto visiva, parto spesso dalle immagini. A volte mi basta tenere aperto Pinterest, scorrere foto o anche semplicemente guardare un film senza audio».

Tra le altre cose hai anche studiato grafica, è questo che ha resto così importante per te l’aspetto visivo?

«Secondo me sì, mi ha insegnato a osservare e saperlo fare è un punto di partenza fondamentale per ogni lavoro. Ho imparato a valutare più punti di vista e di conseguenza a sviluppare idee e pensieri sempre diversi».

Se potessi incontrare l’Irene del passato, alle prese con l’uscita del primo singolo, cosa le diresti?

«Di crederci fino in fondo, perché piano piano le cose accadono, se si continua a provarci senza dubitarne. Le direi di non smettere mai di impiegare tutta la sua anima in quello che fa».