Cesare Cremonini: «Voglio parlare delle cose che sento»

Il cantautore bolognese torna a incantarci e nel 2025 sarà in tour negli stadi Giulia Ciavarelli







«Nel mio cuore questo brano suona come fosse il primo». “Ora che non ho più te” è il 38° singolo della carriera di Cesare Cremonini ma porta con sé l’emozione e l’entusiasmo di un debutto. A due anni dall’ultimo album “La ragazza del futuro”, il cantautore bolognese torna sulla scena musicale con una storia d’amore e rinascita che dura ben cinque minuti e, promette Cesare, «vi farà ballare con i piedi per terra».

La canzone è un assaggio del nuovo album: «L’ho scelta come apripista perché ha rappresentato una svolta nella produzione musicale e un voltapagina nella mia vita» racconta. «C’è tutta la voglia di parlare un linguaggio più reale, delle cose che vivo senza nascondermi. Sono attaccato alla vita: lavoro, viaggio, conosco e mi butto nelle esperienze».

Nel 2025 Cesare si esibirà negli stadi con il tour più grande della sua carriera: sarà in concerto a Lignano, Milano, Bologna, Napoli, Messina, Bari, Padova, Torino e Roma. «Non mancheranno i grandi classici come “Marmellata #25” o “50 Special”, ogni anno acquistano sfumature diverse perché maturano con la vita».