Chappell Roan è la popstar del futuro

Con canzoni Anni 80 e look eccentrici è diventata l’artista-rivelazione del 2024 Giulia Ciavarelli







È arrivata nelle radio italiane alla fine dell’estate, ma nel resto del mondo Chappell Roan è già considerata una delle voci pop più promettenti in circolazione: nata in una piccola cittadina del Missouri, la giovane artista è definita dalla stampa americana come l’anello mancante tra drag queen e popstar.

Ha conquistato il pubblico con testi irriverenti, melodie Anni 80 e look eccentrici, diventando una fonte di ispirazione per le più giovani. Dopo aver firmato con un’etichetta discografica a 16 anni, ha attraversato una lunga gavetta che l’ha portata nel 2023 alla pubblicazione del primo album, “The rise and fall of a Midwest princess”. La sua ascesa nelle classifiche è stata rapidissima: complice la hit di quest’estate “Good luck, babe!”, ha collezionato milioni di ascolti in streaming e si è esibita nei festival più prestigiosi, dal Coachella al Lollapalooza.

Tutta l’America è pazza di lei, ma l’improvviso clamore ha fatto emergere il lato negativo del successo e Chappell Roan si è sfogata sui social esprimendo un forte disagio verso i fan più invadenti: «Ho lavorato duramente questi dieci anni, e ora ho bisogno di tracciare dei limiti e stabilire dei confini».