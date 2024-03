Chi è Kid Yugi? Il rapper di “Eva” che sta cambiando le regole del gioco

In duetto con Tedua ha fatto irruzione nelle classifiche sanremesi. Storia e stile di un talento (vero) Alessandro Alicandri







I treni veloci arrivano così in fretta che quasi non ci si accorge che stanno passando, almeno finché non sono davanti al nostro naso. Kid Yugi, nome d'arte di Francesco Stasi, è l'alta velocità del rap italiano. Emerso nel 2022, ha cavalcato la scena in modo molto originale. Ne è un'ottima dimostrazione il brano "Eva" in collaborazione con Tedua, contenuto nel disco uscito lo scorso 1 marzo "I nomi del diavolo" sotto Emi (Universal): l'unico singolo fuori Sanremo 2024 a aver fatto breccia nelle granitiche preferenze del pubblico da un mese a questa parte.

Nato il 14 aprile del 2001, Kid Yugi è cresciuto a Massafra, in Puglia. Non è un posto qualunque: lì nell'entroterra pugliese si fermano le autostrade e inizia la vita a contatto con la natura. Tra case inerpicate sulle rocce e alberi secolari, Yugi è a 20 minuti di macchina dall'ILVA di Taranto, un luogo storicamente problematico per il settore industriale di cui spesso si occupa nei suoi testi. La sua regione è lo scenario dove si sviluppa il suo rap (anche in dialetto) legato alla strada.

Le origini

Kid Yugi viene dal mondo del freestyle. Inizia a rappare a 13 anni insieme a degli amici con un altro nome, si esibisce gratis ovunque gli è concesso. È una fonte di frustrazione per lui, forse non tanto per i soldi mancati ma per il trattamento ricevuto, spesso poco rispettoso. I treni come lui non si fermano però alla prima stazione e nemmeno al primo ostacolo. È stato un compagno di scuola di due anni più grande ad avvicinarlo a quel mondo. È cresciuto ascoltando il rap popolare di inizi anni 2000, con una particolare propensione per la musica di Gué. Il suo nome d'arte viene dal popolare anime e gioco di carte giapponese amatissimo anche in Italia, Yu-Gi-Oh.

Le influenze e lo stile

Fin da piccolo ha letto tanti libri e il suo vocabolario ricercato si sente anche quando parla nel quotidiano. Racconta i temi della strada, esplicitamente e senza filtri, con un intento sempre sincero. Ha il giusto bilanciamento tra la tecnica dei freestyle e lo stile del rap per così dire tradizionale, influenzato anche da una certa musicalità trap che sembra scorrere nelle sue vene. Il suo stile è molto apprezzato anche su TikTok: sono popolarissimi i suoi video in auto dove si racconta attraverso i brani del suo repertorio, sempre densi di contenuti e emozioni.

Le certezze, il futuro

In un'era discografica nella quale emergere è più facile ma consolidare il proprio pubblico è un inferno, Kid Yugi si candida a non essere affatto un nome "di passaggio". Dal suo disco d'esordio "The Globe", un album rivoluzionario e amatissimo dalla scena rap odierna, nel 2024 è riuscito in una sola settimana con il nuovo album "I nomi del diavolo" a ottenere un disco d'oro. Le premesse sono ottime grazie a un disco denso di collaborazioni come quelle con Geolier, Ernia, Sfera Ebbasta, Noyz Narcos (che stravede lui) e c'è da aspettarsi per il futuro una crescita esponenziale.