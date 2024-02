Chi è Laufey e perché il suo concerto a Milano è tutto esaurito

La giovane artista islandese che ha portato il jazz su TikTok farà il bis a Gardone Riviera a luglio Laufey (foto: Getty) Francesco Chignola







Il 29 febbraio ai Magazzini Generali di Milano si fermerà il tour internazionale di Laufey ma i suoi fan lo sanno bene: il concerto, infatti, è tutto esaurito da diversi mesi. Per fortuna questa giovane artista islandese, fresca di Grammy Award, farà anche il bis: il 20 luglio, infatti, si esibirà al Vittoriale di Gardone Riviera (BS) all'interno del Festival Tener-a-mente.

Ma facciamo un passo indietro: chi è Laufey? E com'è possibile che una musicista jazz sia così popolare tra il pubblico giovane e così seguita su Instagram e TikTok? Il suo nome completo, intanto, è Laufey Lín Bing Jónsdóttir, è nata a Reykjavík il 23 aprile 1999 da padre islandese e madre cinese. I genitori sono entrambi violinisti, così come sua sorella gemella Júnía Lín (che oggi la segue nel ruolo di direttrice creativa), mentre Laufey suona il pianoforte (fin da piccolissima), la chitarra e il violoncello, di cui a 15 anni era solista nella Iceland Symphony Orchestra.

L'esordio nel mondo dello spettacolo avviene in quel periodo: nel giro di due anni, l'adolescente Laufey partecipa alle edizioni locali di "Got talent" e "The voice", facendosi notare per il talento e per la giovane età. La sua carriera discografica, invece, inizia nel 2020 (mentre ancora studia alla Berklee College of Music di Boston) e il suo primo Ep "Typical of me" l'anno successivo ottiene l'attenzione di Billie Eilish, per il modo in cui sembra traghettare nel pop la raffinatezza del jazz.

L'esplosione avviene poi nel 2022 quando Laufey inizia a fare il giro del mondo grazie al suo album di debutto "Everything I know about love", e la consacrazione arriva nel 2023 grazie al secondo disco in studio, "Bewitched". Che lo scorso 4 febbraio ha vinto uno dei premi più prestigiosi al mondo, il Grammy Award, nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album.

Oltre alla sua bravura come cantante e musicista, frutto di lunghi anni di studio, Laufey è molto popolare sui social (su Instagram ha 2,6 milioni di follower) anche come modello di stile, un talento "aggiuntivo" che le ha permesso di diventare un punto di riferimento per migliaia di giovani. E di portare tra i loro ascolti un genere, come il jazz, che lei stessa ha contribuito a rinverdire.