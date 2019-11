Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari? Dai banchi di scuola al Forum di Assago

14 Novembre 2019 | 15:31 di Redazione Sorrisi

I Pinguini Tattici Nucleari hanno già registrato il sold out per il loro concerto al Forum di Assago del 29 febbraio 2020. Forse non tutti li conoscono, ma all'attivo hanno già 4 album, più di 8 milioni di views su Youtube e circa 60 milioni di streaming totali. E molti, moltissimi concerti.



Il gruppo si è formato tra i banchi di scuola a Bergamo, intorno al 2012, "per caso" ci racconta Riccardo Zanotti, che si occupa della composizione dei testi e delle musiche. Il loro ultimo album, "Fuori dall'Hype" è uscito lo scorso aprile e ai palazzetti sono approdati «In maniera assolutamente aleatoria e casuale». Il caso sembra essere una costante nella loro carriera musicale, ma affrontare una data del genere da "indipendenti" non è cosa da poco. Il sold out li ha colti alla sprovvista «Proprio perché non eravamo preparati abbiamo deciso di aggiungere altre date in tutta Italia a inizio marzo».



Impossibile, quindi, acquistare ora i biglietti per la data di Milano, mentre quelli per i quattro nuovi concerti sono disponibili su Ticketone.



Le date

27 febbraio – Palasport Forum – Pordenone

29 febbraio – Mediolanum Forum – Assago (MI) – SOLD OUT

2 marzo – Kioene Arena – Padova

3 marzo – Mandela Forum – Firenze

6 marzo – Palazzo dello Sport – Roma