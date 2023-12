Chiamatemi Calcutta: sono l’anti-popstar

Fatto a modo suo: il successo non ha cambiato il cantautore di Latina Calcutta Marco Villa







Non capita tutti i giorni che uno dei più importanti quotidiani al mondo si occupi di musica italiana. Capita ancora meno che vengano usate definizioni come “il piccolo prodigio del pop italiano”. Eppure è quello che è successo quando il giornale francese “Le Monde” si è occupato di “Relax”, il nuovo album di Edoardo D’Erme, che tutti conosciamo semplicemente come Calcutta.

L’attenzione di “Le Monde” certifica il momento d’oro che sta vivendo, con una canzone come “2minuti” che da due mesi è tra le più passate dalle radio italiane e un tour tutto esaurito nei palazzetti. Sembra la descrizione da manuale della popstar, del classico predestinato che percorre ogni singola tappa verso il successo. Ma non è così.

“2minuti” ha un ritornello potentissimo, che si appiccica al cervello, ma non è esattamente la classica canzone d’amore, visto che parla di un ragazzo che crede di vedere la propria ex nel traffico e scappa via per non incontrarla. Non proprio un eroe romantico. Anche ai concerti, il pubblico urla un pezzo che ha in «Uè, deficiente!» uno dei suoi passaggi più intensi, e in generale nei brani di Calcutta non ci sono quegli ingredienti che hanno garantito per decenni al rassicurante pop italiano di dominare la scena. Fino a pochi anni fa, fino a quando Calcutta, assieme ad altri artisti della sua generazione come Tommaso Paradiso e Gazzelle, ha cambiato la musica italiana. Quasi senza volerlo, visto che partiva da una posizione di outsider e ancora adesso fatica a sentirsi a suo agio nei panni del cantante di successo.

La carriera di Calcutta, che è nato a Latina, parte dai locali più piccoli e alternativi di Roma e d’Italia, dove per anni porta in giro le sue canzoni un po’ storte, un po’ strane, ma sempre con qualcosa in grado di catturare l’attenzione degli ascoltatori. La sua sembrava potesse essere la storia di uno dei tanti musicisti italiani capaci di crearsi un piccolo seguito fedele, ma senza arrivare al grande pubblico. Poi però nel 2015 arriva l’album “Mainstream”, un titolo che può essere tradotto con “nazional-popolare” e che finisce per rappresentare una profezia che si autoavvera. I testi sono pieni di immagini immediate, flash che colpiscono il pubblico e lo coinvolgono, spingendolo a superare una possibile diffidenza per brani che non suonano come i tormentoni da classifica. Sono canzoni scarne, essenziali, però sono vive e fin da subito vengono adottate da una generazione di ventenni e trentenni che sembrava non aspettasse altro.

Gli anni successivi rappresentano una crescita costante, con l’album “Evergreen”, il successo del singolo “Pesto” e concerti in locali sempre più grandi. Calcutta però decide di restare un po’ di lato: non cavalca la popolarità, non si fa vestire da grandi marchi, non ama apparire. Anzi, gli piace nascondersi, sparire nel ruolo di autore per altri. Scrive uno dei pezzi più celebri di Francesca Michielin (“Io non abito al mare”), collabora con Elisa per “Se piovesse il tuo nome” (di cui registra anche una versione in duetto) e per la recente “Quando nevica”, e compare anche nell’album “Noi, loro, gli altri” di Marracash (nel pezzo “Laurea ad honorem”). In questo gioco da anti-popstar capita quindi che possano passare cinque anni prima di pubblicare un nuovo album, un periodo infinito per come funziona oggi la musica.

Anche questo però fa parte dell’essere Calcutta, in equilibrio tra la gestione di un talento fuori dal comune e la volontà di prendere tutto nel modo più leggero possibile, a cominciare dallo pseudonimo che si è scelto: nessun significato filosofico, nessun riferimento all’India, semplicemente un nome su una targhetta del citofono di casa dei suoi nonni. «Mi piaceva il suono» ha dichiarato al sito francese “Numéro”.

Siamo tornati alla Francia e al presente, a “Relax”, pubblicato come i precedenti con Bomba Dischi, l’etichetta indipendente che lo segue dagli esordi e con cui Calcutta si è inventato una presentazione unica: ha invitato i fan a spiarlo mentre provava, facendoli sbirciare da cinque fessure formate proprio dalla scritta “Relax”. Il pubblico è stato al gioco, anche perché non vedeva l’ora che arrivassero nuove canzoni di Calcutta, per aggiungerle al proprio canzoniere generazionale e trasformarle in inni da cantare dal vivo. Un piccolo prodigio pop, niente di meno.