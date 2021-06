“Christmas Contest”: Sorrisi proietta la tua musica verso il successo

Che il tuo strumento sia il piano, la chitarra, la voce o qualsiasi altra cosa, partecipa al concorso! Barbara Mosconi







Si chiama “Christmas Contest” e noi di Sorrisi collaboriamo come giornale ufficiale. È un progetto che coinvolge chi ama la musica e, come dice il titolo, il Natale. Come? Facile!

Si tratta di un concorso canoro-musicale ideato per i giovani artisti di tutto il mondo e offre una possibilità davvero unica: quella di esibirsi durante il prossimo concerto di Natale in Vaticano accanto a grandi cantanti italiani e internazionali.

Il tutto prende il via dalle parole di speranza e di grande incoraggiamento che papa Francesco ha più volte rivolto ai giovani. Proprio nell’ultimo concerto di Natale il Pontefice, parlando agli artisti presenti, ha detto: «Anche nello smarrimento provocato dalla pandemia la vostra creatività può generare luce. Voi siete i custodi della bellezza del mondo».

Il concorso

Le regole sono semplici: potranno partecipare tutti coloro che hanno dai 16 ai 35 anni, da soli o con una band. L’iscrizione è gratuita, basta compilare una scheda online sul sito ufficiale del Christmas Contest (www.christmascontest.it/it/iscrizione).

I brani, che devono essere inediti e ispirati all’atmosfera del Natale, vanno caricati sul sito allegando due foto del concorrente. L’iscrizione è aperta fino alla mezzanotte del 31 luglio 2021. Sono ammessi tutti i generi musicali, dal classico al jazz, passando per il rock, il gospel, il reggae e anche il rap, ma non le cover.

Tutti i brani saranno selezionati da una giuria composta da cinque membri appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo: il regista Roberto Cenci, il direttore d’orchestra Adriano Pennino, il giornalista Dario Salvatori, la conduttrice radiofonica Silvia Notargiacomo e la giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni Barbara Mosconi. Saranno infatti loro a scegliere i 32 brani che passeranno alle semifinali.

I nominativi dei concorrenti selezionati saranno pubblicati sul sito ufficiale entro il mese di novembre. Le semifinali si svolgeranno poi in presenza a Roma il 4 e 5 dicembre: otto concorrenti accederanno alla serata finale del 6 dicembre che verrà ripresa in diretta streaming e mandata in onda sul sito di Radio R101.

Gli artisti dei tre brani più votati (Miglior testo, Migliore musica e Migliore interpretazione) faranno parte del cast della 29ª edizione del Concerto di Natale in Vaticano in onda il 24 dicembre in prima serata su Canale 5.

Come premio è prevista, inoltre, la produzione di un disco o la creazione di una playlist a pagamento con i brani eseguiti dagli otto finalisti.

Parte dei proventi verrà destinata alla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis e alle Missioni Don Bosco Valdocco per sostenere progetti educativi e formativi nella Repubblica Democratica del Congo, sotto il nome di “Il Congo è il cuore dell’Africa. Aiutaci a farlo battere”.