Ci vediamo in Puglia con Sorrisi e Battiti Live

Saremo anche noi a Bari e a Gallipoli in occasione dell'evento musicale dell'estate. E vi faremo conoscere le star Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci







L’estate è alle porte e siamo pronti a festeggiarla con due weekend in Puglia da non perdere. L’occasione è l’evento musicale dell’estate: “Battiti Live”, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Sorrisi sarà media partner del grande concerto itinerante organizzato da Radio Norba nelle piazze più belle della Puglia.

Le date che dovete segnare subito sulla vostra agenda sono queste: dal 23 al 25 giugno a Bari e dal 7 al 9 luglio a Gallipoli (LE). In questi due fine settimana, infatti, si registreranno le puntate che vedremo poi in tv (su Italia 1 a partire dal 4 luglio).

Ma la grande novità di quest’anno è la nascita di “Battiti Square”, un villaggio aperto a tutti dalle 10 alle 19, situato vicino al palco principale, dove potrete immergervi nel mondo di “Battiti Live” grazie alla postazione itinerante di Radio Norba, una zona dedicata ai più piccoli, un’area per il cibo, ma soprattutto una dedicata proprio a noi di Sorrisi!

Nelle tappe di Bari e Gallipoli, infatti, sarà presente un palco esclusivo dove Sorrisi organizzerà un ricco programma di incontri e interviste aperto al pubblico. Vi faremo conoscere da vicino alcuni degli artisti più attesi e amati dell’evento, in collaborazione con Warner Music.

Ma aspettatevi tante sorprese: per esempio ci sarà un appuntamento giornaliero in compagnia di Webboh, la prima community digitale dedicata alla Generazione Z. E per chi non potrà essere con noi in Puglia, seguiremo in prima linea i concerti e il backstage di “Battiti Live” con contenuti speciali su Sorrisi, sul nostro sito Sorrisi.com e sui nostri social.