“Ciao – Rassegna Lucio Dalla”: l’evento per le forme innovative di musica e creatività

Nel giorno del compleanno di Lucio Dalla, il 4 marzo, si è tenuta al Teatro delle Celebrazioni di Bologna "Ciao - Rassegna a Lucio Dalla", una serata dedicata alla valorizzazione delle forme più innovative di musica e creatività. Durante l'evento sono stati premiati con i prestigiosi Ballerini Dalla gli artisti che hanno manifestato maggiore apertura mentale, chiave innovativa e trasversalità, simile a quella che ha guidato la lunga e straordinaria carriera del cantautore bolognese.

La rassegna, che andrà in onda il 6 aprile (seconda serata) su Rai1 e Rai Radio2, è stata presentata da Nina Zilli: «Nella mia vita ho incontrato Lucio tre volte, l'ultima a Sanremo nel 2012. Mi ricordo che era sabato sera e mi disse una cosa molto importante per la mia carriera; ogni sua parola ha avuto sempre un peso specifico per me» ci ha raccontato dietro le quinte. «Di Lucio mi piaceva la sua normalità, poteva essere mio papà o un nostro vicino di casa» aggiunge.

All'inizio della serata spazio ai giovani emergenti con il “Ciao Contest. La musica di domani”: i vincitori di quest'anno sono Giglio per la categoria "artista" e See Maw per la categoria "producer". Tra le prime a salire sul palco del teatro c'è Daniela Pes, cantautrice e musicista di origini sarde, che vince la categoria "artista" a pari merito con Calcutta. È il turno di Dardust, che si aggiudica il riconoscimento come miglior producer e si esibisce al pianoforte rivelandoci di essere a lavoro su alcune colonne sonore per il cinema.

Se il miglior progetto è di Walter Veltroni per il film "DallAmeriCaruso", a Brunori Sas arriva il Ballerino Dalla per la miglior colonna sonora con "La vita com'è". Affascina l'esibizione di Madame che non porta solo alcuni dei suoi successi in acustico, ma ripropone la sua versione di "Cara": a lei va il premio per la canzone grazie alla hit “Il bene nel male”.

«Per la straordinaria capacità di interpretare l’amore con una geniale leggerezza, in grado di preservare quella melodia che permette a una canzone di resistere al tempo e alle mode»: salgono sul palco i Pinguini Tattici Nucleari per ritirare il premio della carriera.

