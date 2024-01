Claudio Baglioni annuncia il suo ritiro dalla scena musicale (entro due anni)

Il tour che parte oggi si preannuncia come il suo ultimo giro di concerti nelle grandi arene indoor Claudio Baglioni (foto Getty) Antonella Silvestri







Dopo avere varcato il traguardo dei 60 anni di carriera, Claudio Baglioni ha voluto condividere la decisione di concludere la propria attività entro il 2026. Lo ha fatto in occasione della conferenza stampa al Mediolanum Forum di Assago (MI) dove stasera si terrà la prima replica milanese del tour "aTuttocuore". L’evento dunque si preannuncia come l’ultimo giro di concerti nelle grandi arene indoor dopo le tappe a Milano (in replica fino a lunedì 22 e poi ancora lunedì 5 e martedì 6 febbraio).

Nel corso di una presentazione alla stampa emozionante, Baglioni ha condiviso riflessioni profonde e una prospettiva che rivela la saggezza maturata nel corso degli anni. «Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti» ha dichiarato il cantante, citando una massima che riflette la sua scelta di chiudere il cerchio della sua carriera artistica in un momento di successo.

Baglioni, che compirà 73 anni a maggio, ha espresso il desiderio di intraprendere il suo “giro d’onore”. Parla di questa fase finale della sua carriera come di un periodo in cui vorrebbe dedicarsi appieno alla sua arte, con l’intenzione di cantare e suonare per altri 1.000 giorni. Questa scelta è ispirata anche dall’osservazione di ciò che fanno gli sportivi, concedendosi un ultimo periodo di celebrazione e dedizione alla passione che ha plasmato la sua vita.

«Era il 1964 quando appena 13enne sono salito per la prima volta sul palco a un concorso di voci nuove a Centocelle, una zona periferica della mia città. E da lì è partito tutto. Ho avuto tanto…» ricorda il cantautore, che spiega il motivo della sua scelta: «Temo il giorno della delusione, quello in cui si diventa un po' macchiette, con le fotografie da restaurare, per non violare questa immagine da semidio, e non c'è niente di presuntuoso in quello che dico. Non voglio arrivare a quello e ho bisogno di mettere in una cornice le cose che farò. È anche organizzare un ultimo giro, un’ultima corsa».

Cosa farà dopo? «Ho tantissimi appunti che non ho nemmeno il coraggio di ascoltare. Tanti brani incompiuti. Ho scritto 365 canzoni, circa, inedite: non credo scriverò più canzoni, magari scriverò qualcos’altro». Con una carriera che spazia per sei decenni e con 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Baglioni si è affermato come una delle icone più celebri della musica italiana. Ha raggiunto questo traguardo attraverso una discografia variegata, composta da 12 album registrati dal vivo e 17 in studio. Tra questi, uno spicca come il disco più venduto nella storia della discografia italiana: "La vita è adesso". Il brano ha conquistato il cuore del pubblico e ha visto la vendita di ben quattro milioni e mezzo di copie, consolidando la posizione di Baglioni come un fenomeno di vendite senza precedenti.

Ma c’è anche un’altra notizia uscita alla fine della conferenza stampa e annunciata da Andrea Rosi, presidente e Ceo Sony Music Entertainment: «È per noi motivo di grande orgoglio e di grande responsabilità gestire e promuovere oggi e in futuro l'intera discografia di Claudio Baglioni, uno degli artisti più importanti per la musica e la cultura italiana degli ultimi 60 anni. Siamo onorati di poterlo fare e metteremo il massimo impegno per dare il giusto risalto e importanza alla sua musica per tutti coloro che lo conoscono e lo amano e soprattutto per le nuove generazioni». Si tratta del repertorio pubblicato dall’artista dal 2004.

Dopo le tappe milanesi, il tour sbarcherà all’InAlpi Arena di Torino (25, 26 e 27 gennaio), all’Arena Spettacoli Fiera di Padova (29 e 30 gennaio), all’Unipol Arena di Bologna (2 e 3 febbraio), al Nelson Mandela Forum di Firenze (8, 9 e 10 febbraio), al Pala Sele di Eboli (13, 14 e 15 febbraio), al Modigliani Forum di Livorno (17 febbraio) e al Palazzo dello Sport di Roma (22, 23, 24, 25 e 26 febbraio).