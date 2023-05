Coma_Cose: il nuovo singolo estivo è “Agosto morsica”

«Stiamo andando a fare una cosa che poi vedrete» dicono i Coma_Cose ai loro fan, e subito dopo arriva uno scatto in riva al mare: si apre con loro la stagione delle canzoni estive: "Agosto morsica" è disponibile da venerdì 5 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Scritto da Fausto e California, prodotto dai Mamakass, il brano, svelato in anteprima durante il Concertone del Primo Maggio a Roma, è una raccolta di immagini e ricordi, a volte malinconici ed evocativi, a volte spensierati, che vanno a comporre il racconto di un’estate: la pelle che pizzica una volta che la salsedine si è asciugata al sole, le notti ribelli e l’attesa dell’alba, le hit estive che passano incessanti alla radio.

Un invito a cantare e ballare, da condividere con tutti i fan durante il lungo tour estivo: i due artisti saranno in giro, soprattutto nei festival estivi, fino a settembre.

Le date del tour

27 maggio - Mi Ami Festival, Segrate (MI)

1 giugno - Meeting del Mare, Marina di Camerota (SA)

10 giugno - Cassandra Fest, Centobuchi (AP)

27 giugno - Rock in Roma, Roma

29 giugno - Ferrara Summer Festival, Ferrara

4 luglio - Flowers Festival, Collegno (TO)

7 luglio - Men/Go Music Fest, Arezzo

11 luglio - Be Alternative Festival, Cosenza

13 luglio - Phoenix Festival, Camerino (MC)

14 luglio - Suonica Festival, Caorle (VE)

17 luglio - LongLake Festival, Lugano

24 luglio - Brescia Summer Music, Brescia

3 agosto - Parco Gondar, Gallipoli (LE)

5 agosto - Rock Beach Festival, Rimini

7 agosto - Mediceo Live Festival, Seravezza (LU)

25 agosto - Oversound Fest, Matera

1 settembre - Esedra di palazzo te, Mantova

2 settembre - Notti in Arena, Lignano Sabbiadoro (UD)