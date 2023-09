Com’è rilassante “La notte” cantata da Ariete

L’artista pubblica il suo disco pochi giorni prima dei concerti nei palazzetti Alessandro Alicandri







Dopo la partecipazione a Sanremo 2023 con il brano “Mare di guai”, il 22 settembre Ariete ha pubblicato l’album “La notte”.

È un disco pieno di prime volte.

«Sì, perché il mio primo successo è stato in piena pandemia. Non ho mai incontrato il pubblico nei negozi per i firmacopie e non ho mai fatto concerti miei al chiuso».

Le canzoni di questo album comunicano una certa serenità.

«È vero: arriva in un momento in cui sono circondata di persone con cui voglio stare, cosa non scontata».

Ci sono suoni molto rilassanti: sembrano ispirati a quelli che si usano tanto oggi per trovare la concentrazione.

«È un genere che amo molto e si appoggia bene alle mie parole. Il pubblico, se canto su suoni diversi, non mi riconosce più».

Manterrà questa atmosfera anche nel suo tour nei palazzetti?

«Beh sicuramente, ma mi sono concessa anche dei momenti più energici. Saranno concerti “da esserci” e non “da farsi raccontare”. Canterò cover, avrò ospiti, sarà qualcosa di unico, ne sono certa».