“105 Summer Festival”, 4 date per uno degli eventi più attesi dell’estate

Quattro grandi appuntamenti di musica dal vivo. Torna uno degli eventi più attesi dell’anno. Stiamo parlando di "105 Summer Festival" che partirà il 14 giugno da Baia Domizia per continuare il 21 giugno a Venezia, il 28 giugno a Genova e il 6 luglio a Massa (quattro venerdì . Mattatori della serata, introdotti da un dj-set firmato Radio 105, saranno Mariasole Pollio e Daniele Battaglia.

Paolo Salvaderi, amministratore delegato di RadioMediaset, ha raccontato che ogni anno cercano di alzare l’asticella. «Due anni fa avevamo prodotto un tour sviluppato su tre tappe, l’anno scorso le tappe sono diventate quattro con un title sponsor. Quest’anno possiamo parlare a tutti gli effetti di tour di Radio 105, un format che auspichiamo diventi un appuntamento irrinunciabile della stagione estiva; per noi è un necessario momento di incontro tra gli ascoltatori di Radio 105, i loro cantanti preferiti e il nostro gruppo» ha spiegato Salvaderi nel corso della presentazione alla stampa della kermesse musicale avvenuta il 15 maggio a Milano nella sede di Largo Donegani. L’Ad di RadioMediaset ha descritto le manifestazioni di Radio 105 come concerti multiartista che hanno la volontà di intercettare tutti i gusti musicali attraverso la proposta di musicisti e cantanti affermati insieme a giovanissimi che si stanno imponendo sulla scena musicale.

Ha ringraziato i sindaci e le amministrazioni comunali delle città che ospiteranno i concerti perché hanno creduto nel progetto e hanno messo a disposizione spazi molto suggestivi, dalle piazze cittadine ai parchi. Ma ha anche ricordato l’impegno degli importanti partner commerciali che hanno scelto di accompagnare l’evento, ognuno con un progetto coerente con la musica, l'estate e il divertimento.

Questi i nomi degli artisti che saliranno sul palco di 105 Summer Festival, nei quattro venerdì di grande musica e divertimento a ingresso libero (una produzione Colorsound): Alessandra Amoroso, Alfa, Alvaro De Luna, Articolo 31, Baby K, Berna, BigMama, Bnkr44, Boro, Bresh, Cioffi, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Elettra Lamborghini, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Geolier, Ghali, Gigi D'Alessio, Icy Subzero, Il Pagante e Fabio Rovazzi, Il Tre, Irama, La Rappresentante di Lista, Kaput, LDA, Leo Gassmann, Lil Jolie, Mahmood, Maninni, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mondomarcio, Mr.Rain, Negramaro, Paola & Chiara, Ramona Flowers, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Santi Francesi, Silent Bob & Sick Budd, SLF, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Tropico, Wax.

Daniele Battaglia e Mariasole Pollio non vedono l’ora di calcare quel palco da conduttori. «Sono felice di salire a bordo… Quest'anno festeggio 20 anni di radio e non sono invecchiato per niente, anzi, cerco di regredire… devo anche ammettere che Mariasole, mi dà tanta energia, quella dei giovani» racconta con entusiasmo Battaglia. Per MariaSole Pollio “Crescere all’insegna della musica è una costante della mia vita e seguire le note mi rende felice, quest'anno poi abbiamo delle location meravigliose. Daniele mi riporta ai ricordi delle scuole medie, al divertimento con i compagni di classe. Questa estate sarà ancora più all’insegna di tanta energia e risate».

«Siamo entusiasti che il Summer Festival di Radio 105 abbia scelto Baia Domizia come tappa dell’estate 2024. Il Festival darà il via all'estate di concerti dell'Arena dei Pini! Con le esibizioni degli artisti più amati del momento promette di regalare momenti indimenticabili a tutti i partecipanti. Nella cornice della maestosa pineta dell’Arena dei Pini a due passi dal mare, l’atmosfera di festa e divertimento che caratterizza questo festival contribuirà a rendere l'estate ancora più speciale per il nostro litorale. Siamo sicuri che sarà un momento unico per poter sognare insieme a ritmo di musica» parole di Guido Di Leone, sindaco di Cellole (Baia Domizia) a cui sono seguite quelle di Luigi Brugnaro, primo cittadino di Venezia: «Siamo davvero felici di ospitare il 105 Summer Festival, con gli artisti più amati del momento! Un evento, gratuito, che si aggiunge all'offerta estiva di concerti a Venezia e Mestre e che dà il segno di quello che la nostra Città vuole continuare ad essere, sempre di più una location di riferimento per le giovani generazioni. Parco San Giuliano è un luogo attrezzato per grandi manifestazioni come questa: un risultato reso possibile grazie ai lavori di ristrutturazione e efficientamento del parco realizzati in questi anni, che permettono di accogliere in sicurezza momenti all'insegna della musica e della spensieratezza. Abbiamo fortemente voluto riportare in città importanti spettacoli ed artisti di fama internazionale, che si esibiranno in una location unica a bordo laguna, con Venezia sullo sfondo».

Per Alessandra Bianchi, assessore allo sport e al turismo del comune di Genova “È un 2024 veramente speciale per la sua città, al centro della scena internazionale e nazionale non solo con i grandi appuntamenti sportivi come Capitale Europea dello Sport ma anche con importanti eventi culturali e musicali”. «Siamo pronti a regalare agli artisti che saliranno sul palco del 105 Summer Festival emozioni davvero uniche e un'immagine 'da cartolina' della nostra città» ha dichiarato la Bianchi. Ha chiuso i lavori Francesco Persiani, sindaco di Massa: «Sono felice di annunciare che la città di Massa ospiterà la tappa conclusiva di questa importante kermesse. Sarà un'occasione festosa per animare ancora una volta il cuore della nostra città con una serata di grande musica e spettacolo, a ingresso gratuito". Ringrazio gli organizzatori e il 105 Summer Festival di aver scelto Massa per il suo gran finale. Sono convinto che questo importante e prestigioso festival che abbiamo l'onore di aggiungere al nostro già nutrito calendario di eventi estivi porterà grandi emozioni, divertimento e successo di pubblico».

Tutti i concerti di 105 Summer Festival verranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e vivranno live sui social di Radio 105.