60 anni di Michael Jackson: i live più belli

Uno dei successi più amati di Michael Jackson , Man in the mirror, dal trionfale Dangerous World Tour del 1992, un mastodontico tour con grandi effetti speciali che divenne uno degli spettacoli più grandi della storia. Davvero impressionante, oggi, vedere la partecipazione emotiva eccezionale del pubblico.

YOU ARE NOT ALONE - LIVE IN MUNICH, HISTORY WORLD TOUR, 1997

La performance di You are not alone durante il concerto a Monaco dell'History World Tour nel giugno del 1997. Le esibizioni live di questo brano in particolare sono molto famose per la consuetudine di Michael di cantare "abbracciato" ad una fortunata fan presa a caso dal pubblico.