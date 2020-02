Achille Lauro: si aggiungono nuove date del tour 2020

Dopo l'esperienza sanremese, sarà in giro per l'Italia durante il mese di ottobre con il suo alter-ego "Achille Idol" Immortale

21 Febbraio 2020 | 14:21 di Giulia Ciavarelli

Achille Lauro non finisce mai di stupirci e pare che quello che abbiamo visto al Festival di Sanremo sia solo un piccolo assaggio di ciò che avverrà durante il tour. Si aggiungono ulteriori appuntamenti dal vivo previsti nel mese di ottobre per Achille Lauro Live 2020: si esibirà dal vivo a Milano, Torino, Cesena, Napoli, Firenze con la doppietta della data romana.

Nell'annunciare le novità, Lauro presenta il suo alter-ego che salirà sul palco nel tour prodotto da F&P: "Achille Idol" Immortale è icona, punkrocker, popstar, che torna dal passato dopo essere stato crocifisso per risorgere a icona glam. Concettuale, oltre il maschile e il femminile, oltre gli schemi omologati di una sessualità di genere, un inno alla pansessualità.

«Adoro provocare» ci aveva raccontato prima di calcare il palco dell'Ariston, aggiungendo che dietro la canzone sanremese c'è un progetto più ampio e articolato con uno sguardo a 360° sull’arte. La curiosità di vederlo sui palchi italiani aumenta se leggiamo qualche anticipazione: i live di Lauro, infatti, non saranno semplici concerti musicali, ma vere e proprie performance artistiche e teatrali. Luci, suoni, scenografie e costumi per uno show ispirato alle più grandi produzioni internazionali.

Oltre a preparare il tour, Achille Lauro è diventato Chief Creative Director per lo sviluppo artistico nel mercato italiano di Elektra Records, etichetta leggendaria che ha portato alla luce e accompagnato nella storia star come AC / DC, Queen e The Doors.

I biglietti per "Achille Lauro Live 2020" saranno disponibili in prevendita su TicketOne dalle ore 16.00 del 21 febbraio e in tutti i punti vendita autorizzati da venerdì 28 febbraio.

LE DATE DEL TOUR

17 Ottobre - Milano, Lorenzini District

19 Ottobre - Venaria (TO), Teatro della Concordia

22 Ottobre - Cesena, Nuovo Carisport

24 Ottobre - Napoli, Casa della Musica

28 Ottobre - Firenze, Tuscany Hall

30 Ottobre - Roma, Palazzo dello Sport

31 Ottobre - Roma, Palazzo dello Sport