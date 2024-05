Alessandra Amoroso a Ostuni per “Road to Battiti”

Sorrisi è media partner della kermesse, che vedremo a giugno su Canale 5 Redazione Sorrisi







Si è conclusa la seconda tappa di questo weekend di avvicinamento a "Battiti Live". Il "Road to Battiti", dopo l'esibizione di Emma a Brindisi, si sposta a Ostuni con Alessandra Amoroso. A ospitare il truck di Radio Norba è la splendida Piazza della Libertà. Alle sue spalle è stato posizionato il palco, al centro della Scalinata Antelmi, completamente circondato dal pubblico di fan che si sono riuniti per vedere da vicino la loro beniamina e cantare con lei.

Sorrisi è media partner di "Radio Norba Cornetto Battiti Live", la kermesse che vede gli artisti italiani esibirsi in alcune delle più belle località pugliesi e che per questa 22esima edizione sarà anche trasmessa da Canale 5 a partire dalla fine del mese di giugno.

Mancano ancora sette delle dieci "performance on the road" nel cuore della Puglia con i grandi protagonisti dell'estate italiana, che saranno prima ospiti in radio e poi sul palco per cantare le loro hit.

Le prossime tappe di "Road to Battiti"

18 maggio - Gravina di Puglia

19 maggio - Galatina

25 maggio - Margherita di Savoia

26 maggio - Sammichele di Bari

1° giugno - San Ferdinando di Puglia

2 giugno - Giovinazzo

4 luglio - Bari