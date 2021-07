Alessandra Amoroso in concerto a San Siro nel 2022

Per la prima volta, il 13 luglio 2022, la cantante salentina terrà un concerto concerto in uno stadio Alessandra Amoroso Credit: © Flavio & Frank Alessandro Alicandri







A San Siro il prossimo anno ci sarà una grande festa. Alessandra Amoroso, il 13 luglio 2022, sarà a Milano per il suo primo concerto in uno stadio, a distanza di tre anni dall'ultimo tour.

L'evento si chiamerà "Tutto accade a San Siro" e le prevendite dei biglietti sono già disponibili (info su www.friendsandpartners.it). Sarà una grande occasione per ascoltare tutto il suo repertorio in una location riservata ai grandi nomi della musica. Un annuncio speciale per un live unico nel suo genere: per dare la notizia, infatti, Alessandra ha deciso di realizzare un video molto emozionante in cui racconta la sua storia al centro del prato di San Siro mentre un gioco di laser 3d la avvolge.