Alessandra Amoroso, Tony Effe e Irama a Trapani per il Green Valley Pop Fest

Alessandra Amoroso, Irama e Tony Effe. Ma anche Ernia, Sophie And The Giants e Leo Gassmann. Sono solo alcuni degli artisti che si esibiranno il 4 agosto a Trapani per il Green Valley Pop Fest, che animerà la città siciliana con un mix di musica pop ed elettronica, con il sostegno di Marevivo, WWF, PlasticFree e Fondazione Alberitalia.

Giunto alla sua terza edizione, che si svolgerà per la prima volta a Trapani, il Green Valley Pop Fest è nato per promuovere la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili attraverso il linguaggio della musica. I biglietti sono già disponibili a questo indirizzo.

La lineup

Ecco la lista completa degli artisti che si esibiranno sul palco della Green Arena: