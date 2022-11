Alessandra Amoroso torna ai concerti con il “Tutto accade tour”

La cantante riparte con un tour nei palasport di tutta Italia dal 26 novembre con un’iniziativa per supportare le giovani artiste Redazione Sorrisi







Dopo il concerto evento allo Stadio San Siro lo scorso luglio, Alessandra Amoroso è pronta a tornare live: sabato 26 novembre comincia "Tutto accade tour", il nuovo show con cui la cantante porterà nei palazzetti di tutta Italia l’atmosfera della data di San Siro, con alcune sorprese e qualche novità. Una di queste è un’iniziativa organizzata con Spotify, pensata per sostenere una musica senza genere e con pari opportunità.

Equal è il programma globale di Spotify, lanciato nel 2021, che promuove l'equità di genere nella musica, partendo dal presupposto per cui solo 1 artista su 5 nelle classifiche è donna, un dato in netto contrasto con il ruolo chiave e la grande influenza delle donne sia nel successo della piattaforma che nell'industria musicale. Alessandra Amoroso vuole puntare i riflettori sul gender gap ancora molto evidente nella musica italiana, lanciando un messaggio concreto di supporto. Metterà a disposizione il proprio palco per lasciare spazio a 13 giovani artiste del nuovo panorama musicale italiano. Tredici date del suo tour cominceranno con un momento dedicato proprio a: Assurditè, Camilla Magli, Martina May, Margherita Vicario, svegliaginevra, chiamamifaro, Margherita Grechi, BigMama, Epoque, Kaze, Caffellatte, GINEVRA, Federica Abbate.

«L'uguaglianza di genere e le pari opportunità, nella musica come nella vita, passano dalle azioni e non solo dalle parole. Condivido la musica e l’emozione del palco con queste Artiste per sostenere l’idea di uguaglianza in cui credo e per andare oltre le etichette» afferma la Amoroso.

Il calendario del tour di Alessandra Amoroso con le Spotify Equal