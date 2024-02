“Alfa al Forum”: questa è la forza dei sogni

Il 24 febbraio a Milano, Alfa ha festeggiato forte un successo entusiasmante Alessandro Alicandri







La musica ha due forme di successo: c'è quello delle canzoni, importantissimo, e poi quello del legame che riesci a creare con il tuo pubblico, fondamentale. Alfa le ha tutte e due: nel suo primo Forum d'Assago della vita, ha dimostrato quanto questo legame abbia tutte le potenzialità per diventare indissolubile. Spesso a Sanremo 2024 è stato percepito come un esordiente e questa percezione è un po' il suo segreto: con tre album all'attivo, tantissima musica sui palchi e con uno stile rap ha stregato un'intera generazione, ancora percepito come nuovissimo, appena arrivato sulla scena. È un bene.

Al Forum si è festeggiato forte. In due ore di concerto e con un palco che rappresenta virtualmente la sua casa circondato da un cuore di luci, ha cantato per oltre due ore tutto il suo repertorio, mescolandolo a code musicali di brani celebri e accogliendo ospiti deliziosi. Il primo è Mr. Rain (hanno cantato assieme "Sincero"), gli Zero Assoluto (con "Per dimenticare") e poi Francesco Gabbani (suo mentore, hanno cantato assieme il finale di "San Lorenzo" per poi passare a "Viceversa".

È stato un concerto complice, grazie a una band giovane e affiatatissima e a un pubblico sinceramente innamorato di lui e della sua musica. Fin da qualche chilometro dal palazzetto, ci si riconosceva a vicenda per l'abbigliamento giallo e fuori un pubblico decisamente trasversale (dai giovanissimi agli adulti che non erano i genitori dei bambini). Tutte e tutti cantavano ogni sua canzone d'amore a squarciagola, con lo stesso entusiasmo con il quale Alfa porta al pubblico la sua musica.

Andrea è disinvolto, preciso ma sinceramente emozionato. Moltissimo sul finale, ribadendo incredulo che i suoi sogni sono diventati realtà. Non è un caso, non è un miracolo: Quasi tutte le sue canzoni hanno numeri importanti sulle piattaforme di streaming, sono entrate nella quotidianità del pubblico attraverso i social, ma anche più di recente nei media come la radio e la televisione, ancor prima di "Bellissimissima". Ci ha un po' fregati scegliendo un percorso di crescita giovane nei mezzi, tradizionale nei tempi.

Verso il finale di questo concerto così dolce da stamparti il sorriso in fronte per ore, dice al pubblico che come lui tutti possono realizzare i loro sogni, partendo da quelli più piccoli. Alfa un po' ha ragione e un po' ha torto: dal suo mutismo a scuola a cantare su uno dei più prestigiosi palchi di Milano il passo non è affatto breve. I sogni sono fatti per chi riesce a non arrendersi e questa forza, Alfa, ne ha così tanta che ora non riesce a smettere di trasferirla anche a chi lo ascolta. Grazie.