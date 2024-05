“Amici X Sempre – Estate 2024”: il tour dei Pooh tra le Meraviglie d’Italia

La partenza è prevista per l'11 e il 12 giugno dalle Terme di Caracalla di Roma Antonella Silvestri







Dopo il grande successo del tour 2023, i Pooh si preparano a tornare sul palco con il loro nuovo tour "Amici X Sempre - Estate 2024". L'anno scorso, la band ha registrato il tutto esaurito con eventi negli stadi di Milano e Roma, tre serate speciali all’Arena di Verona, sei concerti nelle principali arene estive e nove date nei maggiori palasport italiani, vendendo oltre 250 mila biglietti. Quest’anno l’attesa è ancora più sentita per un tour (per il quale la radio partner sarà RTL 102.5) che si annuncia ricco di emozioni.

Sarà un viaggio musicale che attraverserà alcune delle location più suggestive del paese. La partenza è prevista per l'11 e il 12 giugno dalle storiche Terme di Caracalla di Roma, un luogo che ben si presta alla magia della musica dei Pooh. Da lì, la band toccherà oltre 25 città, portando il loro repertorio in località che rappresentano la bellezza e la storia italiana. Tutto il progetto è stato pensato per offrire al pubblico un’esperienza unica, unendo la musica dei Pooh alla scoperta delle meraviglie architettoniche e naturali del paese.

Le date del tour Amici X Sempre - Estate 2024: