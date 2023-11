Anche in concerto Annalisa è… Bellissima

La star del 2023 ha scatenato i fan con uno show meraviglioso al Forum di Assago. Qui ci racconta tutto di quella sera Francesco Chignola







Quando si accendono le luci, il pubblico alza gli occhi e la vede: Annalisa è sospesa a dieci metri da terra! Così è iniziato il suo primo concerto al Forum di Assago (MI), pieno fino quasi a scoppiare. Il live del 4 novembre ha coronato un anno di grandi successi, da “Bellissima” a “Mon amour” e a “Ragazza sola”. In attesa del tour nei palazzetti il prossimo aprile, le abbiamo chiesto...

Annalisa, com’è stato il Forum?

«Fighissimo. L’avevo desiderato a lungo, e sentivo l’energia di queste persone che hanno aspettato insieme a me. Ci tenevo che il lavoro della mia squadra venisse apprezzato».

A che ora è andata a dormire?

«Alle 4... Scesa dal palco ho continuato a lavorare per scegliere foto e video per tg e giornali. Ai festeggiamenti sono arrivata in ritardo, qualcuno se n’era già andato (ride)».

Almeno poi si sarà svegliata tardi...

«Macché, alle 9 ero sveglia! Non mi mollano! Abbiamo definito un po’ di dettagli di comunicazione, poi ho pranzato con un gruppo di amici e parenti venuti a Milano a vedere il concerto. E poi sono svenuta (ride)».

Come si era preparata?

«Mi sono chiusa in me stessa per concentrarmi al massimo, c’erano mille cose a cui pensare, dagli arrangiamenti ai visual (le immagini proiettate sul megaschermo, ndr), non potevo perdermi niente».

E non è andato storto nulla?

«Non ci crederà ma è filato tutto liscio! Qualche intoppo può capitare, invece la prima cosa che ho detto a Sunshine (Pegoiani, la sua manager, ndr) appena scesa dal palco, è stata: “Non abbiamo sbagliato niente!”. Eravamo entrambe in lacrime».

Come si sentiva, appesa lassù?

«Emozionata, ma per fortuna non soffro di vertigini. Ha aggiunto un po’ di tensione, dovevo fare solo pochi movimenti per far capire che non ero un bambolotto. Dovevano chiedersi: “Ma è davvero lei lassù?”».

E quando è scesa cosa ha visto?

«Che le persone sotto il palco erano quelle che mi seguono da sempre, anche quando cantavo in piccoli club. Il mio pubblico è cresciuto, ma lo “zoccolo duro” è rimasto lo stesso».

E suo marito Francesco dov’era?

«In mezzo alla gente nel parterre».

Traguardo o punto di partenza?

«È stata una festa, una celebrazione di questi anni, ma lo vivo anche come un trampolino. Spero di farne cento di concerti così, e in tutta Italia».

Cosa le ha insegnato il Forum che porterà in tour in primavera?

«Che non si prova mai abbastanza, anche quando ti sembra di esagerare e di rompere le scatole».

Le davano della rompiscatole?

«(Ride) Non me l’hanno mai detto ma a volte lo intuivo... In ogni caso sono stata seguita con dedizione ed entusiasmo. Una squadra felice è fondamentale per me».

Il 17 arriva nelle radio “Euforia”.

«Se gli ultimi singoli erano una trilogia incentrata su di me, “Euforia” è l’inizio di un viaggio condiviso».

La canterà a “X Factor” davanti a Morgan, che non ha usato parole gentili per le sue canzoni...

«La mia partecipazione era già fissata prima di queste piccole polemiche. Ognuno dica quello che vuole: io do il giusto peso alle cose».

E Sanremo?

«Mi piace tanto, è sempre sul mio radar, ma ora non si può dire molto. Ci sono le risposte di rito: “Un pensiero ci si fa sempre”, “Dipende dalla canzone”, “Staremo a vedere”... (ride)».

Almeno a Natale si fermerà?

«Spero di stare con la mia famiglia, il mio micio Blu e il mio cane Amaro, a non fare niente. Tisanina davanti al camino e... a nanna presto!».