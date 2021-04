Andrea Laszlo De Simone “Il film del concerto” in streaming l’11 aprile

Da una collaborazione tra MI AMI e Triennale arriva un evento in prima visione su Dice.tv (ma anche on demand) Andrea Laszlo De Simone Redazione Sorrisi







Il primo appuntamento con la rassegna itinerante #miamimimanchi sarà con Andrea Laszlo De Simone. Domenica 11 aprile alle 21.30 MI AMI e Triennale Milano presentano “Andrea Laszlo De Simone: Il film del concerto”. Un vero e proprio film, più che un concerto in streaming che sarà trasmesso in prima visione assoluta su Dice.tv.

Gli spazi della Triennale, il Teatro e la Curva, faranno da sfondo a questo evento cinematografico che accompagnerà il pubblico in un’esperienza immersiva e totalizzante, un percorso dal buio alla luce su tre livelli: musicale, fisico e concettuale.

A spiegarlo è lo stesso cantautore: «La suite "Immensità" è un percorso spiroidale che ha come fulcro l’elaborazione del lutto e come scopo la rinascita. È articolata in 4 capitoli: Il Sogno, La realtà, Lo Spazio e Il Tempo. L’ultima canzone che ho pubblicato, invece, si intitola "Vivo" ed è un inno alla vita e alla sua inevitabile precarietà. Concettualmente è il naturale epilogo della suite. Tutto questo per me rappresenta il percorso dal buio alla luce. Viverlo e suonarlo durante la realizzazione del Film del Concerto per me è stato semplicemente bellissimo». Ad accompagnare l’artista torinese sarà l’Immensità Orchestra composta da 11 elementi: sezione ritmica, fiati, archi, chitarre, tastiere e cori.

I biglietti per assistere sono disponibili su Dice. Sono inoltre disponibili dei bundle speciali che permettono di acquistare, oltre al biglietto, anche la locandina originale realizzata da Irene Carbone in edizione limitata autografata, la maglietta dell’evento e il fanticket. Dopo il debutto, resterà disponibile sulla piattaforma Dice Tv come contenuto on demand.