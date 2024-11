“Anna – Club Tour 2024”: la festa si accende. La scaletta

Abbiamo visto uno dei tour più attesi dell'anno. Ecco com'è andata Alessandro Alicandri







La mamma recupera i biglietti prenotati in cassa. Per la figlia è in tutta probabilità il suo primo concerto nella vita. La donna tira fuori dal portafoglio i soldi contati: è la cifra esatta. Le sue mani sono sulle banconote (anche se scoprirà poi di poter pagare solo con la carta) ma lo sguardo è rivolto alla ragazzina che un secondo prima sorrideva un po' spaesata e ora è in lacrime. La mamma chiede che succede e lei risponde che non le sembra vero di essere lì. A vedere Anna.

Anna non è più una "sensazione" da classifica, ma si è fatta strada nel cuore del pubblico facendo presa su una generazione che ascolta la nuova scena pop-rap e urban con calore. Le frecce all'arco dell'artista ormai sono così tante che si va ben oltre i singoli. Il suo ultimo disco "Vera baddie" non è stato solo percepito con entusiasmo, ma è ormai come un tatuaggio sulla pelle dei fan. Da mesi ha anche conquistato il grande pubblico che ha cominciato a sentire i suoi brani in radio e non solo sui social.

Puntualissima nel suo ciclo di date nei club completamente sold out, Anna si è esibita di fronte a una platea molto variegata, fatta di bambini e genitori ma soprattutto di ragazze che al concerto ci sono venute accompagnate sì, ma solo da altre amiche: le femmine sono oltre il 70% al Teatro Concordia di Torino. Il riconoscimento è unanime: per trovare un artista rap o urban così in grado di calamitare l'attenzione di bambini e adolescenti bisogna risalire agli esordi di Ghali o ancor prima, di Emis Killa. Ma la sua attrattiva verso le ragazze, nel rap italiano, è un caso più unico che raro.

Oggi è qui, in un'ora e mezza di concerto serratissimo, a raccontare la sua giovane storia in musica, dove le hit sono tante e quindi non c'è mai un momento di calo dell'attenzione, complice l'entusiasmo gentile di Anna che si esibisce sul palco con disinvoltura e con un sorriso incantevole, così come fortissimi sono i sei ballerini coinvolti quasi in ogni parte del concerto con coreografie hip-hop, dancehall e con qualche divagazione nel ballo da sala. Sono molto liberi e divertiti. Un riflesso dell'artista.

Dagli esordi di "Bando", al più recente singolo "Tonight", oggi tra i 10 brani italiani più trasmessi al momento in radio, c'è spazio per tutto il suo mondo colorato e coinvolgente che non simula ma è il riflesso di ciò che oggi i giovani amano di più: una cifra rap originale che non si prende troppo sul serio, con poco spazio all'emozione drammatica ma che metta al centro il calore della festa. Per quella figlia in lacrime all'inizio, Anna non è solo la cantante di "30°C" o "TT le girlz", ma una buona amica. Non per il vestito, non per l'immagine, ma per quello che dice, nel modo in cui lo dice.

La scaletta di "Anna - Club Tour 2024"

(La scaletta può variare di data in data)