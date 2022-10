Annalisa: «Vedere il pubblico stasera è…bellissimo!»

Abbiamo assistito alla data milanese del “Nuda10Club”, dove l’artista torna (finalmente) a riabbracciare il pubblico Giulia Ciavarelli







Le porte del Fabrique di Milano sono ancora aperte, dentro tutti sono ai loro posti: l’accoglienza è, senza dubbio, calorosa per quello che si è rivelato un tour atteso e sognato sia dal pubblico sia dalla stessa Annalisa. È figlio di un periodo storico difficile per la musica live, che si è visto rimandare più volte per «viverlo come una festa senza compromessi e mezze misure» diceva l’artista.

Finalmente quel giorno è arrivato: quasi a conclusione del “Nuda10Club”, Annalisa si esibisce a Milano per la sua penultima data, un concerto concepito come un party per «non pensare a niente, ma dovete solo divertirvi» esordisce. Dall’annuncio del tour, nel mezzo ci sono stati singoli, hit e collaborazioni di successo che hanno mantenuto viva l’attesa di vederla dal vivo: la più recente, “Bellissima”, è la canzone con la quale saluta il pubblico, all’inizio e alla fine del concerto. Pubblicata dopo l’estate, rappresenta il manifesto del suo nuovo corso musicale scritta «in un momento decisivo della mia carriera quando ti guardi allo specchio e decidi di azzerare tutti i filtri».

Con una scaletta equilibrata che si rifà anche ai primi brani di “Nali” (2011), l’artista ripercorre la sua evoluzione artistica con l’entusiasmo delle prime volte: «Vedervi qui stasera tutti insieme è bellissimo, l’abbiamo rimandato così tanto» dice guardando il pubblico del Fabrique. Saranno poche le parole pronunciate da Annalisa durante il live, se non quelle di ringraziamento verso i suoi fan e il suo team di lavoro, il resto è musica.

Avanti senza sosta, si concede al pubblico con un’energia invidiabile: in un completo bianco con coda alta e tacchi, Annalisa mette in fila brani come “Amsterdam”, “Houseparty” e “Alice il blu” contenuti nell’ultimo lavoro discografico “Nuda”, da cui prende ispirazione per il titolo di questo tour. Una band e pochi artifici scenografici se non un tappeto di luci che circonda il palco che cambia a seconda delle atmosfere dei vari brani, come nel momento più intimo del live: «È tempo di ricordare da dove siamo partiti» dice prima di esibirsi con alcuni brani che le ricordano gli esordi ad “Amici”. Nascosta tra il pubblico, a fare il tifo per lei c’è anche un’altra collega che ha esordito nello stesso programma, Alessandra Amoroso.

Per l’ultima parte della scaletta, il Fabrique si trasforma in una discoteca: un tappeto di telefoni illuminati riprendono i successi come “Direzione la vita”, “Eva+Eva” ma soprattutto il bis finale con “Tropicana”, la hit dell’estate, e “Bellissima”. Manca solo Padova per terminare un tour nei club che l’ha consacrata, ancora una volta, come una delle voci più belle e interessanti del panorama musicale.

La tracklist

Bellissima

Alice e il blu

Se avessi un cuore

Bye bye

Amsterdam - Tsunami

Bonsai

Houseparty

Movimento lento

Diamante - una finestra - senza riserva

Avocado toast

Vento sulla luna - Walking on the moon

Nuda

Un domani

Il mondo prima di te

N.u.d.a - Principessa

Direzione la vita

D'oro

Eva + Eva

Dieci

Tropicana

Bellissima