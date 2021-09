“Aperol with Heroes – Together we can”: due serate dal vivo e in streaming dall’Arena di Verona

Da Mahmood a Sangiovanni, passando per Madame, 12 artisti si esibiranno il 17 e il 18 settembre L'arena di Verona Credit: © Getty Redazione Sorrisi







L’appuntamento con “Aperol with Heroes – Together we can” è per il 17 e il 18 settembre. Due serate speciali che prendono il via alle 20.30, dal vivo e in streaming su LiveNow dall’Arena di Verona.

Dodici artisti si alterneranno sul palco per quattro ore di musica live, quest’anno distribuiti su due diversi appuntamenti, per dare loro l’opportunità di esprimersi in un vero e proprio set pensato ad hoc, della durata di circa venti minuti. Venerdì 17 settembre si esibiranno Ariete, Elodie, Mahmood, Massimo Pericolo, i Negramaro e Sangiovanni, mentre sabato 18 settembre sarà la volta di Achille Lauro, Carmen Consoli, Emma, Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame.

Il tema di quest’anno è la diversity, come un superpotere da sbloccare che vede in veste di supereroi sia gli artisti sul palco che il pubblico, che sia in presenza o da casa. Il progetto sociale alla base di questa edizione è “Mission Diversity”, realizzato da Music Innovation Hub – Impresa sociale con la rete internazionale e a PRS Foundation, powered by YouTube, con l’adesione di partner istituzionali ASviS, Italian Music Lab, UN - SDG Action Campaign e UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Un percorso che punta a promuovere la parità di genere soprattutto nell’industria discografica e musicale, grazie anche alla realizzazione di almeno sei progetti artistici in tutto il mondo che vedano come protagoniste donne e minoranze di genere. Al via all’Arena di Verona, si chiuderà a maggio 2022 a Bonn, in occasione dell’incontro delle Nazioni Unite sui 17 SDG (Sustainable Development Goal).

