Aqua, Eiffel 65 e Vengaboys per due serate dance Anni 90 a Milano e Roma

"Febbre a 90", il party dedicato alla musica, allo stile e alle icone degli Anni 90, aprirà l’appuntamento di Milano di "So ‘90s Festival", lo show prodotto da Vivo Concerti dedicato a tutti gli amanti della musica del magico decennio che fa rivivere le atmosfere, i colori e le emozioni che lo hanno caratterizzato.

Due eventi estivi previsti per sabato 2 luglio presso l’Ippodromo delle Capannelle di Roma e per domenica 3 luglio all’Ippodromo di San Siro a Milano dove si esibiranno tre delle band più rappresentative del panorama musicale dance internazionale di quel periodo: Aqua, Eiffel 65 e Vengaboys.

I Vengaboys sono un gruppo europop olandese. Il primo successo internazionale è "Up & Down", che nel 1997 raggiunge rapidamente le classifiche mondiali, posizionandosi al 1° posto della Billboard Dance Chart. Da allora i Vengaboys hanno pubblicato successi entrati nella storia della musica pop-dance mondiale, come "We Like To Party!", "Boom Boom Boom Boom", "We’re Going to Ibiza!", "Shalala lala" e "Kiss (When the Sun don’t shine)".

Gli Aqua conquistano l’attenzione del pubblico a partire dal 1997 diventando un sensazionale fenomeno pop soprattutto grazie al singolo "Barbie Girl". Con oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo, rappresentano una delle più grandi band pop a cui la Danimarca abbia mai dato i natali, affermandosi tra gli artisti più riconosciuti a livello internazionale, grazie alla loro musica.

Eiffel 65 sono una delle band simbolo della musica dance italiana. Si formano negli Anni 90 dall’incontro di Jeffrey Jey, Maury Lobina e Gabry Ponte. Il singolo di debutto "Blue (Da Ba Dee)" (certificato disco di platino) raggiunge immediatamente un successo incredibile e li consacra stelle del panorama italiano ed internazionale della disco music: il brano raggiunge la prima posizione nelle classifiche dance in diversi paesi tra cui Inghilterra e Stati Uniti.