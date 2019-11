Benji e Fede: il concerto evento all’Arena di Verona

13 Novembre 2019 | 16:41 di Giulia Ciavarelli

«Quando lotti tutta la vita per raggiungere i tuoi obiettivi e riesci a realizzare un sogno, poi cosa ti rimane? Come un salto nel vuoto abbiamo scelto di affrontare le nostre paure, continuando per la strada più difficile un passo alla volta sempre insieme a voi»: Benji e Fede accompagnano con queste frasi un video che li vede alle prese con le prime cover in cameretta e in trionfo dalla terrazza della Mondadori di Milano, fino all'Arena di Verona, la prestigiosa location scelta dal giovane duo per un concerto speciale nel maggio 2020.

Dopo essersi costruiti una fanbase su YouTube, Benji e Fede irrompono sulla scena musicale nel 2015 e da quel momento dimostrano ai più scettici non solo di essere arrivati al quarto lavoro discografico ma soprattutto di non essere solamente delle "meteore" ma «siamo una moda che dura tanto tempo!» dicono a Sorrisi nell'ultima intervista. Così, dopo il successo dell'ultimo "Good Vibes", che per la quinta volta li ha portati con un album direttamente primi nella classifica di vendita ufficiale, i due ragazzi annunciano una data importante.

«Domenica 3 Maggio 2020 ci sarà l’evento più importante della nostra carriera all’Arena di Verona: in una serata unica ripercorreremo con voi il lungo percorso che abbiamo vissuto insieme in questi anni. Per noi è un grande traguardo, sarà una festa incredibile per celebrare la musica e i momenti più belli, dalla prima cover in cameretta a tutte le canzoni del nuovo album» annunciano sui social.

I biglietti sono disponibili sul sito di Ticketone da venerdì 15 novembre 2019 ore 14.00 e in tutti i punti vendita Ticketone da mercoledì 20 novembre alle ore 11.00.