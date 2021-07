Benji e Fede: l’ultima notte insieme all’Arena di Verona. Il racconto

Abbiamo assistito in streaming alla seconda delle due serate evento dei due artisti, ecco come è andata Benji e fede Giulia Ciavarelli







«Sto cercando di assaporare ogni singolo secondo. Fa effetto ma sono convinto che ci rivedremo» continua a ripetere Benjamin Mascolo, che osserva una platea seduta ma piena di entusiasmo, «Arena vorrei baciarti stasera!» ribatte invece Federico Rossi. I più emozionati sono proprio loro: gli ex del duo Benji & Fede hanno mantenuto la promessa e si sono ritrovati l’11 e 12 luglio davanti al loro pubblico per festeggiare un decennio di matrimonio musicale, tra gavetta e successi da record.

Dopo numerosi spostamenti dovuti all’emergenza sanitaria, per tutti i fan accorsi nella splendida Arena di Verona questo è un sogno che si realizza: «Vorrei che fosse una “serata di liberazione”, lasciatevi andare» dice Federico prima di regalare un po’ di energia alla platea, dopo una manciata di brani lenti, con “Adrenalina”. I due si punzecchiano («Finalmente mi libero di te!» scherza Benjamin), si dedicano reciprocamente i loro successi, si abbracciano e corrono da una parte all’altra del grande palco: gli addii lasciano sempre un sapore amaro, ma non la festa musicale dei due ragazzi modenesi.

Oltre alle immagini dei protagonisti, i tre maxi schermi che costeggiano tutto il palco anticipano l’arrivo degli ospiti, che si alterneranno durante l’arco dell’intera serata: la prima è Shari, poi è il turno di Annalisa che accompagna il duo nella hit “Tutto per una ragione”. Una presenza costante del concerto è quella di Merk & Kremont, con cui spesso i due artisti si sono ritrovati a collaborare in svariate hit del passato.

Il tempo di cambiare d’abito, tra le urla delle ragazze in prima fila, Benji e Fede rientrano per dedicare una canzone a tutti i cuori spezzati, si intitola “Niente di speciale”: «L’ho scritta in studio, erano le sei di mattina. Appena terminata, l’abbiamo messa in macchina e siamo andati a prendere cornetto e cappuccino» ricorda Benjamin. A ogni canzone riemergono tanti aneddoti e sensazioni che i due snocciolano durante il concerto, prima di dirsi addio definitivamente.

D’altra parte, Federico si lascia andare a una confessione prima di cantare “Ogni volta”: «Vorrei abbracciare una persona a cui ho dedicato questo brano, non smetterò di volerle bene». A proposito di amore, il momento più romantico dello show è senz’altro la dedica di Benjamin alla futura moglie Bella Thorne, che sale sul palco in occasione di “Los Angeles”.

Passato e presente si intrecciano più volte nel corso del concerto: i due artisti passano in rassegna le hit di questi dieci anni, una su tutte “Dove e quando”, e ci fanno entrare nel loro nuovo mondo musicale eseguendo i brani realizzati singolarmente.

«Andate dritti ai vostri obiettivi, vi vogliamo bene» concludono i due ragazzi che, per l’ultima volta, cantano “Quanto costa la felicità” augurandosi reciprocamente buona fortuna.