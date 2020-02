Benji e Fede si separano: «L’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto»

17 Febbraio 2020 | 16:10 di Giulia Ciavarelli

«Il 3 maggio chiuderemo una fase della nostra vita» annunciano a sorpresa Benji e Fede sui loro social. Che sia una pausa dalla carriera musicale o una definitiva separazione ancora non è chiaro, ma tra qualche mese i fan del duo sapranno molto di più leggendo il libro "Naked", in uscita il 17 marzo in tutte le librerie.



• Benji e Fede: il concerto evento all'Arena di Verona



«Leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile, ma anche intensa e faticosa. "Non so come fate a fare questa vita" ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin» scrivono sui social.



«Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora. Vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile» concludono.

Dopo l'uscita del libro, che racconterà meglio questa fase della loro vita artistica, il duo salirà sul palco dell'Arena di Verona per uno show unico e irripetibile: domenica 3 maggio Benji e Fede ripercorreranno la loro carriera dagli esordi fino all’ultimo album "Good Vibes" (il loro quinto numero uno in classifica). Dalla prima cover in cameretta a tutte le hit radiofoniche, sarà l’occasione per festeggiare un’incredibile storia di musica e amicizia.



I biglietti per il concerto all'Arena sono ancora disponibili sul sito ufficiale di Ticketone e nei rivenditori autorizzati.