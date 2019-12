Biagio Antonacci: aperte le prevendite per i concerti di Milano

A partire dal 29 settembre 2020 l'artista di Rozzano sarà protagonista di una serie di concerti stanziali al Teatro Carcano di Milano. Anche una app per i fan in trasferta

27 Dicembre 2019 | 19:09 di Lorenzo Di Palma

Sono già in vendita dal 27 dicembre i biglietti per una serie di concerti speciali che Biagio Antonacci vuole regalare ai propri fan prendendo “casa” al Teatro Carcano di Milano nell'autunno 2020, a partire dal 29 settembre. Un'esperienza inedita e imperdibile di spettacoli unici, esclusivi e stanziali che permetteranno al pubblico di conoscerlo in una veste più raccolta e personale.

Per questo suo ultimo album, Chiaramente visibili dallo spazio, l'artista ha infatti deciso di non optare per un tradizionale tour, ma di esibirsi da solo e in esclusiva al Teatro Carcano di Milano, unicamente con gli strumenti musicali con i quali, durante la sua carriera ha scritto tutti i suoi più grandi successi.

In questa nuova e insolita dimensione, ben lontana da stadi e palazzetti, il cantautore milanese dedicherà al suo pubblico atmosfere intime in grado di spogliare le sue canzoni più note da tutti i loro ornamenti, permettendo di apprezzarle proprio come sono nate e come sono state concepite in fase di composizione.

Inoltre, per agevolare i fan di tutta Italia, fornendo loro un'esperienza completa e tutte le informazioni utili, sarà inoltre realizzata una app dedicata, per cercare le soluzioni di viaggio ottimali, nonché prenotare treni, parcheggi convenzionati, trasporto pubblico locale, taxi, e addirittura cercare l'hotel più adatto o godersi un aperitivo pre-show in teatro.