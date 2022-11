Blanco negli stadi: l’annuncio

In una storia su Instagram, gli indizi convergono tutti verso San Siro e l'Olimpico., Alessandro Alicandri







Una notizia tanto attesa quanto inaspettata. Blanco ha appena annunciato tra le storie del suo profilo Instagram qualcosa di ancora misterioso le cui parole chiave pitturate a muro con delle bombolette spray non lasciano spazio a dubbi. San Siro (Milano) e Olimpico (Roma). Non ci sono ancora le date ufficiali ma l'attesa è già cominciata. Dopo il suo tour d'esordio che ha registrato numeri da capogiro in ogni angolo d'Italia nell'ultimo anno (in strutture a media capienza e in arene aperte), tornerà senza passare da un tour nei palazzetti, nel luogo più ambito dai grandi della musica. Attendiamo aggiornamenti.