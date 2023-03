Bob Dylan torna in Italia con cinque concerti a luglio

Milano, Lucca, Perugia e Roma sono le città scelte per il ritorno dell'artista, che vieta l'utilizzo del telefono durante gli show Bob Dylan nel 2012 Credit: © Getty Giulia Ciavarelli







Bob Dylan torna dal vivo nel nostro Paese con cinque concerti, alcuni contenuti nei cartelloni dei festival estivi: Milano, Lucca, Perugia e Roma sono le città scelte dall'artista per presentare il suo ultimo album "Rough and rowdy days", pubblicato nel 2020 e prima raccolta di inediti dopo l'assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura nel 2016.

Il cantautore di Duluth sarà in Italia nel mese di luglio: a Milano si esibirà al Teatro Arcimboldi, poi sarà sul palco di Piazza Napoleone a Lucca che lo vide protagonista nel 1998 del primo concerto della prima edizione di Lucca Summer Festival. E ancora, suonerà all'Arena Santa Giuliana in occasione dell'Umbria Jazz e all'Auditorium Parco della Musica a Roma.

Su richiesta dell'artista, i concerti saranno "Phone free show": all'inizio di ogni live, i telefoni verranno sigillati in una custodia e sarà vietata ogni ripresa audio, video e fotografica.

Le date

3 e 4 - luglio Milano, Teatro Arcimboldi

6 luglio - Lucca, Piazza Napoleone / Lucca Summer Festival

7 luglio - Perugia, Arena Santa Giuliana / Umbria Jazz

9 luglio - Roma, Auditorium Parco Della Musica