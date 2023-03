Bono Vox a Napoli il 12 e 13 maggio

Gli spettacoli al Teatro San Carlo saranno le uniche due date italiane di “Surrender. 40 canzoni, una storia” del leader degli U2 Bono Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Due date in Italia, a Napoli, al Teatro San Carlo, il prossimo 12 e 13 maggio. Le ha annunciate a sorpresa Bono Vox, voce degli U2, che arriverà anche in Italia per presentare “Songs of Surrender”, ovvero la raccolta di 40 canzoni degli U2 riarrangiante per l’occasione che include anche un libro e che racconta la storia, quasi un’autobiografia, della band che si è affermata negli ultimi decenni come la più importante della scena rock mondiale.

Lo spettacolo non sarà solo un reading, ma prevede anche la rivisitazione in chiave acustica di alcuni famosi brani degli U2 e, per l’occasione, Bono Vox sarà accompagnato da due musiciste, Gemma Doherty all’arpa e voce e Kate Ellis alla chitarra acustica e voce, oltre che dal polistrumentista Jacknife Lee.