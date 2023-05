Bruce Springsteen è uno spettacolo senza tregua

A Ferrara la prima delle tre date italiane è un meccanismo perfetto, cui il Boss dà vita, luce, sudore e sangue Bruce Springsteen A Ferrara Credit: © Getty Enrico Casarini







Si può fare? Non si può fare? E se si potesse fare, sarebbe comunque opportuno, giusto farlo? Con il cataclisma che ha sconvolto la Romagna e la provincia di Bologna, giovedì 18 maggio il concerto di Bruce Springsteen al parco Bassani di Ferrara partiva veramente col piede sbagliato.

Ritorno in Italia atteso da sette anni, il primo dei tre appuntamenti dello “Springsteen & E Street Band 2023 Tour” nel nostro Paese (seguiranno Roma il 21 maggio e Monza il 25 luglio) negli ultimi giorni s'era trasformato – com'era poi naturale che accadesse – da festa annunciata a evento imbarazzante. Alla fine s'è fatto, e tutto è filato liscio. S'è ricreata la solita vivace atmosfera da spettacolo-rito con contorno di area comfort dove attendere il Boss tra street food, gazebo di associazioni benefiche e stand di merchandising assortito, in attesa di entrare nei quattro settori della platea. Unico disagio patito dagli oltre 40mila fan del Boss è stato il ritrovarsi affondati nel fango. Ma non è un problema per questo popolo che unisce nella musica di Bruce famiglie che portano bimbi di pochi anni al battesimo springsteeniano e vecchi caimani abituati a sudarsi ogni concerto come fosse l'evento della vita.

Non sono pochi quelli che ricordano la notte di San Siro del 28 giugno 2003, quando un'improvvisa pioggia torrenziale trasformò l'esibizione del Boss in un'epopea tramandata coi toni lirici dell'“io c'ero!”. Un paio di scarpe robuste ai piedi, anche Sorrisi dunque è entrato nel suo “pit” per pogare, urlare, ballare (poco) e spingersi, un passo alla volta, sempre più verso il palcoscenico. Uno stage nudissimo, perché con Springsteen lo spettacolo è Springsteen. Che è un signore di 73 anni molto prestante, in total black (unica concessione al bianco per le suole delle sneakers: effetto “il Boss non tocca terra: galleggia”), che non correrà più su e giù per lo stage e dimostrerà di aver imparato a far fruttare una voce ormai molto rugosa, ma rimane il sogno realizzato di ogni amante del rock.

Dategli una chitarra e non solo la suonerà, ma la userà per sciorinare tutto il repertorio di pose eroiche consentite dallo strumento. Spara una dopo l'altra 27 canzoni in due ore e 50 minuti senza un attimo di tregua. La musica attacca alle 19.45, quando il sole è ancora alto. Un, due, tre, quattro ed è subito “No surrender”. Ed è subito delirio. La scaletta è quella del 13 maggio a Parigi, uno dei cento collage di greatest hits che a questo punto Springsteen può permettersi di costruire. Si va dal 1973 al 2022, da due antichi capolavori come “The E Street Shuffle” e “Kitty's Back” (dal secondo album “The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle”) a “Nightshift”, perla dei Commodores riletta da Bruce nell'ultimo album di cover “Only the Strong Survive”.

In mezzo c'è il mondo. Anzi, il mondo “incompleto” tipico di questi show antologici: manca sempre quella certa canzone che volevi ascoltare tu e che ti farà tornare alla prossima occasione, per sentire se la fa. Ma ci sono gli eterni classici: “Prove It All Night”, “Johnny 99”, “Backstreets”, “Beacuse the Night”, “Thunder Road”, “Glory Days”, “Dancing in the Dark”, “Tenth Avenue Freeze Out”. E naturalmente le colonne d'Ercole oltre le quali c'è solo il mito: “Born in the Usa” e quella “Born to Run” che già di per sé è l'assoluto.

Band potentissima: 17 tra musicisti e coristi a fianco del boss, con la E Street Band in primo piano a fare la E Street Band come da regolamento, compresi Little Steven che sfoggia le chitarre più belle della storia e Nils Lofgren che invece pensa solo a dimostrare che è ancora uno dei più grandi chitarristi misconosciuti del rock. Eppure i momenti forse più intensi arrivano quando Springsteen prende la chitarra acustica e canta due pezzi da “Letter to You”. Il primo segna la metà del concerto ed è “Last Man Standing”, scritto dopo la morte di George Theiss, il fidanzato di sua sorella Ginny che nel 1965 lo chiamò nei Castiles e lo portò per la prima volta su un palcoscenico: Bruce è, appunto, l'“ultimo rimasto” di quella band. Il secondo pezzo chiude la serata ed è “I'll See You in My Dreams”, altra blues ballad ad alto tasso di commozione.

Parlando di commozione, bisogna notare, però, che questo spettacolo di Springsteen è un orologio svizzero. Anche i momenti più giocosi danno l'impressione di essere preparati alla perfezione, dai duetti col batterista Max Weinberg alla camicia aperta con uno strappo nella tonitruante presentazione della band all'inizio di “Tenth Avenue Freeze Out”, alle discese dalla piattaforma dei fiati di Jake Clemons, che fa “dialogare” con Bruce il suo sax come faceva suo zio, l'indimenticabile Clarence Clemons. Un meccanismo perfetto, insomma, a cui però il Boss dà vita, luce, sudore e sangue. A cui dà quel sapore e quel sapere profondo di rock che non bastano mai. E lasciano una sola domanda senza risposta: quando tornerà Springsteen?