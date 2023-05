Bruce Springsteen in Italia: i programmi dei tre concerti

Dopo sette anni, Spingsteen e The E Street Band tornano con tre date a Ferrara, Roma e Monza Bruce Springsteen Credit: © Rob DeMartin Redazione Sorrisi







Dopo sette anni, Bruce Springsteen e The E Street Band stanno per tornare finalmente in Italia. Ad aprire la danze sarà Ferrara, il prossimo 18 maggio, la città si prepara ad accoglierli per la prima volta al Parco Urbano Giorgio Bassani. A seguire due live che chiuderanno il tour italiano del 2023: il 21 maggio al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio al prato della Gerascia nell’autodromo Nazionale di Monza.

Uno spettacolo come sempre straordinario, tre ore in cui il pubblico potrà immergersi completamente nel rock di Springsteen e della E Street Band, con Ron Bitta al piano e ai sintetizzatori, Nils Lofgren chitarra e voce, Patti Scialfa chitarra e voce, Garry Tallent al basso, Stevie Van Zandt chitarra e voce, Max Weinberg alla batteria, Soozie Tyrell al violino, chitarra e voce, Jake Lemons al sassofono e Chiarlie Giordano alle tastiere.

La prima volta a Ferrara e i programmi dei concerti

La città di Ferrara ospiterà questo live per la prima volta, con una serie di iniziative in omaggio a Springsteen. I fan potranno contare infatti su “Waiting for Bruce”, inziativa che coinvolge anche l’offerta culturale della città estense e ne esalta la vocazione artistica. Al parco Marco Coletta, per chi arriva da fuori, è stata allestita l’area di accoglienza Ferrara Springsteen Village. Sarà possibile prenotare il parcheggio sulla piattaforma Park for fun ed è stato istituito un servizio di navetta continuo dalle aree di sosta più periferiche verso il luogo dell’evento.

Ferrara

Giovedì 18 maggio - Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani

08.00 – apertura area Comfort

14.00 – apertura area Concerto

16:30 - Fantastic Negrito

17:45 - Sam Fender

19:30 - Bruce Spingsteen and The E Street Band

Roma

Domenica 21 maggio - Roma, Circo Massimo

14.00 – aperture area Concerto

16:30 - The White Buffalo

17:45 - Sam Fender

19:30 - Bruce Spingsteen and The E Street Band

Monza

Martedì 25 luglio - Monza, Autodromo Nazionale di Monza / Prato della Gerascia

16:30 - The Teskey Brothers - TheTeskeyBrothers.com

17:45 - Tash Sultana - TashSultana.com

19:30 - Bruce Spingsteen and The E Street Band