Camila Cabello annuncia il suo primo concerto in Italia

21 Novembre 2019 | 13:43 di Giulia Ausani

Grande notizia per i fan di Camila Cabello: la cantautrice farà tappa per la prima volta in Italia nel suo prossimo tour. Sono state infatti annunciate le date europee del suo "The Romance Tour", in partenza a maggio 2020. L'unica data italiana sarà il 24 maggio al Mediolanum Forum di Milano.

La cantautrice cubana naturalizzata statunitense, ex componente delle Fifth Harmony, è l'artista più ascoltata su Spotify nel mondo. La sua canzone "Havana" è diventata la canzone con più stream in assoluto per un’artista femminile, con oltre 1.1 miliardi di stream accumulati nei soli Stati Uniti. È la prima artista donna dopo Adele ad aver raggiunto per tre volte la vetta della Billboard Hot 100, Billboard 200 e Artist 100.

Le prevendite apriranno venerdì 29 novembre alle 10.00 su Ticketmaster, Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Gli iscritti a My Live Nation potranno accedere alle prevendite già il giorno prima, dalle 10.00 del 28 novembre.

Il 6 dicembre uscirà il suo nuovo disco, "Romance".



Date europee

26 maggio: Oslo, Spektrum – Norvegia

28 maggio: Copenhagen, Royal Arena – Danimarca

30 maggio: Berlino, Mercedes Benz Arena – Germania

1 giugno: Birmingham, Resorts World Arena - UK

2 giugno: Leeds, First Direct Arena - UK

4 giugno: Manchester, Manchester Arena - UK

8 giugno: Dublino, 3Arena – Irlanda

9 giugno: Glasgow, The SSE Hydro – UK

11 giugno: Londra, The O2 – UK

14 giugno: Anversa, Sportpaleis – Belgio

15 giugno: Amsterdam, Ziggo Dome – Olanda

17 giugno: Parigi, Accorhotels Arena – Francia

18 giugno: Colonia, Laxness Arena – Germania

23 giugno: Zurigo, Hallenstadion – Svizzera

24 giugno: Milano, Mediolanum Forum – Italia

30 giugno: Barcellona, Palau Sant Jordi – Spagna

1 luglio: Madrid, Wizink Center – Spagna