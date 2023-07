Che magia, Laura Pausini a Venezia

La popstar ha cantato in piazza San Marco. E noi di Sorrisi eravamo lì Alessandro Alicandri







Immaginate Laura Pausini al centro di piazza San Marco a Venezia, gremita di fan venuti da ogni parte del mondo. Immaginateli cantare le sue canzoni sotto un diluvio torrenziale e con l’acqua alta fino alle caviglie. Ecco, è ciò che è successo il 30 giugno nell’anteprima del suo nuovo “World Tour”. Dopo le tre date di Venezia e le due di Siviglia (21 e 22 luglio), da dicembre Laura Pausini sarà nei palazzetti italiani e poi in giro per il mondo. «Siamo stati battezzati da una pioggia ancora più forte di quella di San Siro» ha raccontato poche ore dopo lo show su Instagram riferendosi alla celebre data del 2007, «ma è stato davvero unico. Grazie a tutti voi che siete rimasti fino all’ultima nota». Sì, perché la sua gente, bagnata fradicia e con i copriscarpe ai piedi, non ha fatto un passo indietro: anzi, ne ha fatti 20 in avanti, stringendosi attorno a lei sotto il palco, impazzendo di gioia. Ma vi raccontiamo tutto dall’inizio.

Tutto comincia alle 6 di sera

È estate piena, e a Venezia questa è una normale giornata stracolma di turisti. Proprio in piazza San Marco, il luogo dove si scattano più foto, è stato costruito l’elegante palco del concerto. Fino a poche ore prima dello show la piazza è accessibile a tutti. Ma intorno alle 6 di sera un muro di transenne delimita l’area attorno alla platea. Può passare solo chi ha il biglietto, ma anche dall’esterno si riesce ad ascoltare e intravedere il concerto. La piazza, con i suoi vicoli e i suoi portici magnifici, permette senza difficoltà un movimento agile di turisti e fan.

Uno show modernissimo

«In 30 anni di carriera non ho mai cantato a Venezia» ha raccontato Laura prima di salire sul palco. «Eppure io, grazie alla scuola d’arte (ha studiato alla Scuola d’arte e ceramica “Ballardini” di Faenza, ndr), ero spesso in Laguna per raccogliere materiali per i compiti e le opere da fare. La mia priorità è stata quella di creare uno spettacolo che rispettasse la meraviglia di questo luogo, portando qui le eccellenze italiane». E ci è riuscita, chiamando 12 ballerini, sei coristi e una grande band capitanata dal marito Paolo Carta. Con il palco disegnato da Fabio Novembre e lo show pensato con Luca Tommassini, Laura ha portato a Venezia un’eleganza dal sapore teatrale, con tutto il calore umano che l’artista riesce a regalare nei suoi show.

Gli incassi vanno in beneficenza

Lo spettacolo racconta la storia di Laura e le sue anime: quella intimista, quella moderna e quella più scatenata. «Non voglio mostrarmi diversa da quella che sono, mai» dice «ma allo stesso tempo se sono arrivata qui è perché in molti mi hanno seguita nella contemporaneità ed è per questo che voglio portare uno show al passo con i tempi». Laura Pausini è attuale nella musica anche perché porta avanti messaggi di rilievo sociale, come quelli a sostegno delle donne vittime di violenza sulle note di “Io sì (seen)” e mostrando la bandiera arcobaleno durante il brano “Simili”. Non è tutto: gli incassi delle serate di Venezia saranno devoluti, dopo l’alluvione di maggio, ai comuni di Solarolo, sua città natale, Castel Bolognese, dove vivono i genitori, e Faenza, dove Laura è cresciuta e dove vive la sorella Silvia. «È meglio destinare donazioni grandi a pochi enti per permettere di fare investimenti mirati a progetti più ambiziosi» spiega.

Un vulcano sotto l’acqua

In un crescendo di maltempo che è diventato un diluvio, da metà concerto il meteo si è portato via un po’ i programmi scenici della scaletta ma non lo show... che è stato magico. Laura (noi non avevamo dubbi) ha dato il massimo nel momento di pioggia più critico, improvvisando brani a cappella, rientrando poi nello spettacolo e facendo il possibile quando gli scrosci sono diventati meno fitti, nonostante molte delle attrezzature si fossero bagnate e danneggiate. «I premi che ho a casa non servono a niente se sto seduta sul divano a guardarli» ha detto convinta. «Per questo più grandi sono gli onori, più sento la responsabilità di dare di più, il massimo direi, sicura di voler andare sempre avanti».