“CircoMax”: una grande festa per i 30 anni di carriera di Max Pezzali al Circo Massimo

Un concerto-evento per celebrare i primi 30 anni di musica insieme a molti ospiti Carola Piluso







Quello tra Max Pezzali e Roma è un rapporto speciale: è una città che lo ha accolto e dove ha vissuto per molti anni. Alla città eterna il cantante, che è nato a Pavia, aveva dedicato una canzone (“In questa città”) e oggi l’ha scelta per un grande anniversario. Per celebrare i 30 anni di carriera Max Pezzali approda il 2 settembre 2023 per la prima volta al Circo Massimo con “Circo Max”, un concerto-evento prodotto da VivoConcerti.

Alla presentazione dell’evento sulla terrazza Belvedere in Campidoglio, Pezzali arriva a sorpresa a bordo della sua moto. «Per me Roma è sempre stata legata alle due ruote. Venire a Roma ha sempre rappresentato per me un viaggio anche di vita. Ci sono delle destinazioni che ti conquisti in moto e Roma è una di queste» spiega Max. E aggiunge: «Questa città ti insegna un minimo di fatalismo: a Milano sembra che il mondo dipenda da te e che se non rispondi entro 30 secondi a un messaggio avverrà una catastrofe e l’estinzione dell’umanità sarà colpa tua. Roma invece ti insegna la consapevolezza che ci sono delle cose sulle quali tu non hai il controllo e quindi “Sti c***i” (ride)».

Dopo lo straordinario successo a San Siro e nei palazzetti italiani con oltre 30 sold out, Max Pezzali arriva così al Circo Massimo, unica tappa estiva open air del tour 2023. Il “Circo Max” è un evento epocale che coinvolge gli ascoltatori dei primi Anni 90 fino ai giovanissimi. «Per me è un onore, da non romano, essere accolto al Campidoglio e notare quanta attenzione ci sia intorno a “Circo Max”» dice il cantante. «Questa è una città che amo e voglio fare bella figura. Essere al Circo Massimo significa per me portare degli amici: Articolo 31, Paola e Chiara e tanti giovani come Sangiovanni, Colapesce e Dimartino, Dargen D’amico. Lazza è una sorta di parente acquisito perché me lo ricordo piccolo che veniva ai miei concerti e ora è una stella di primissima grandezza. E di amici se ne aggiungeranno molti altri ancora». Ci sarà anche un momento Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.