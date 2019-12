Concerti da vedere nel 2020: i tour dei cantanti internazionali

10 Dicembre 2019 | 12:39 di Giulia Ciavarelli

Il ritorno di Paul McCartney e dei Red Hot Chili Peppers, il live di Billie Eilish e la prima volta in Italia di Camila Cabello: il calendario della stagione musicale 2020 si preannuncia ricco di concerti per gli appassionati di tutti i generi musicali. Se Mika è l'unica star internazionale ad aver fatto un tour nei palasport italiani, le altre stelle della musica è possibile ascoltarle dal vivo per poche date, se non veri e propri concerti-evento.

Tra queste ci sono alcuni nomi attesi da tempo: la corsa ai biglietti è già iniziata per i live di Celine Dion, Pearl Jam, Carlos Santana, Eric Clapton e Simply Red. Non mancano le prime volte per due grandi artisti: Camila Cabello, popstar di origine cubana che arriva il 24 giugno al Forum di Assago, e il poeta dell'hip hop vincitore del Premio Pulitzer Kendrick Lamar che suonerà in occasione della rassegna musicale "Rock in Roma". Non mancano gli idoli dei più giovani: saliranno sui palchi italiani artisti come Harry Styles, Billie Eilish, The 1975, Jonas Brothers, Dua Lipa, Green Day, 5 Seconds of Summer e infine l'atteso ritorno di Avril Lavigne.



Cosa ci aspetta nel 2020? Ecco una corposa selezione di tutti gli appuntamenti con le star internazionali da segnare in agenda.



Paul McCartney Paul McCartney porterà di nuovo on the road il suo acclamato tour Freshen Up, che segue la pubblicazione del suo diciottesimo album da solista intitolato “Egypt Station”. A sette anni dal suo ultimo concerto in Italia, finalmente l'ex Beatles tornerà per due tappe che si preannunciano imperdibili: prima a piazza del Plebiscito a Napoli, dove manca da 29 anni, e in occasione del Lucca Summer Festival. Quando:

10 giugno - Piazza del Plebiscito, Napoli

13 giugno - Lucca, Mura di Lucca - Lucca Summer Festival

Kendrick Lamar Era una data che attendevano in molti e finalmente è ufficiale: Kendrick Lamar sarà tra i grandi nomi della dodicesima edizione di "Rock in Roma". Classe 1987, il rapper e compositore ha vinto il Premio Pulitzer per l'album "Damn": è la prima volta nei 102 anni di storia del premio che un rapper riceve il Pulitzer per la musica. «Una pietra miliare messa a segno per la capacità di raccontare l'esperienza afro-americana» si legge nella motivazione. Per l'unica data italiana nel mese di luglio i biglietti sono ancora disponibili. Quando:

7 luglio - Roma, Ippodromo delle Capanelle (Rock in Roma)

Harry Styles L’ex membro dei One Direction torna in Italia in occasione della tournée mondiale del 2020 che partirà nel mese di aprile e proseguirà in Europa, Nord America e Messico ad ottobre. Durante gli attesi concerti di Harry Styles si potrà ascoltare dal vivo il suo secondo progetto discografico "Fine Line", che troveremo disponibile nei negozi e in digitale dal 13 dicembre. Quando:

15 maggio - Torino, Pala Alpitour

16 maggio - Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Billie Eilish Il 2019 è stato innegabilmente l’anno della consacrazione di Billie Eilish, la diciasettenne che ha conquistato le vette delle classifiche mondiali con l’album di debutto “When we all fall asleep, where do we go?”. Dopo il sold out di quest’anno, la stella del nuovo dark pop mondiale torna ad esibirsi nel nostro Paese ma questa volta per la prima volta come headliner di un festival. Quando:

17 luglio - Milano, MIND Milano Innovation District (Area Expo) - I-DAYS 2020

Dua Lipa La superstar mondiale Dua Lipa ha annunciato il nuovo tour europeo che la vedrà protagonista di un grande concerto al Forum di Assago, unica data italiana del 2020. Il tour “Future Nostalgia” sarà anticipato dall’album omonimo e dal singolo “Don’t Start Now”, uscito a novembre. Quando:

30 aprile 2020 - Assago (Mi), Mediolanum Forum

Green Day I fan più fedeli li aspettavano da tempo e finalmente i Green Day tornano a suonare dal vivo. Prima, nel mese di febbraio, uscirà il loro tredicesimo album in studio dal titolo "Father Of All..." e potremo ascoltare questi e altri successi della rock band nelle due date italiane del loro tour mondiale. Quando:

10 giugno - Milano, Ippodromo Snai - Milano Summer Festival

11 giugno - Firenze, Visarno Arena - Firenze Rocks

Celine Dion Venerdì 15 novembre è uscito l'atteso album di inediti di Celine Dion: a distanza di tre anni dal successo dell'ultimo disco in lingua francese, "Courage" è una raccolta di ballate e canzoni up-tempo con la preziosa collaborazione di produttori, autori e artisti di alto livello. Dopo questa novità in campo discografico, finalmente rivedremo l'icona pop canadese nel nostro Paese a più di 10 anni dal suo ultimo concerto italiano. Sullo sfondo le Mura di Lucca in quella che si preannuncia come una serata all'insegna della classe e dell'eleganza. Quando:

25 luglio - Lucca, Mura di Lucca - Lucca Summer Festival 2020

James Blunt "Once Upon A Mind" è l'ultima fatica discografica di James Blunt: composto da undici inediti, il sesto album dell'artista torna alle origini con il sound che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo e lo ha portato a vendere oltre 23 milioni di album. Dai nuovi brani alle hit storiche, Blunt si esibirà in tre date nel mese di marzo che si terranno a Milano, Padova e infine Roma. Quando:

25 marzo - Milano, Mediolanum Forum

27 marzo - Padova, Kioene Arena

28 marzo - Roma, Palazzo dello Sport

Foo Fighters Il calendario degli I-Days 2020 si sta completando e quella del 2020 sembra essere una delle edizioni più dense e attese di sempre. Dopo Billie Eilish, arrivano a Milano anche i Foo Fighters: la band americana si esibisce nel mese di giugno presso l'Area Expo e i biglietti sono ancora disponibili. Quando:

14 giugno - Milano, MIND Milano Innovation District (Area Expo)

Camila Cabello È uscito da poco "Romance", la seconda prova discografica di Camila Cabello, la cantautrice di origini cubane più volte nominata ai Grammy Awards che negli ultimi mesi ci ha fatto ballare con la hit doppio platino "Señorita". A seguito della pubblicazione dell'ultimo disco, ha annunciato le date del suo primo tour nelle arene che partirà a maggio e farà tappa per la prima volta in Italia.

Quando:

24 giugno - Assago (Mi) Mediolanum Forum



Eric Clapton Il 2020 vede anche il ritorno sui palchi d’Europa di uno dei più grandi chitarristi di sempre, Eric Clapton. Gli unici due concerti della leggenda della musica sono già sold out, ma c'è la possibilità di vederlo in altre città europee. Prosegue infatti il suo tour per tutta l'estate del nuovo anno con quindici tappe attraversando dodici città europee e tre in Russia. Quando:

6 giugno - Assago (Mi), Mediolanum Forum

8 giugno - Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Jonas Borthers «Per noi questo album è il culmine degli ultimi dieci anni della nostra storia come fratelli. Non vediamo l’ora di farlo sentire e di esibirci di fronte ai nostri fan di tutto il mondo!» raccontano i Jonas Brothers riguardo il loro ultimo "Happiness Begins", prodotto da Ryan Tedder degli One Republic. Una nuova era musicale che verrà presentata dal vivo: quindici tappe nelle principali città europee, immancabile la data italiana a febbraio. Quando:

14 febbraio - Milano, Mediolanum Forum di Assago

Red Hot Chili Peppers Un altro festival italiano che arricchisce il proprio cartellone di grandi ospiti è il Firenze Rocks 2020, tra questi ci sono anche i Red Hot Chili Peppers. La band californiana si esibirà in una carrellata di grandi successi, da "Under The Bridge" a "By The Way", "Give It Away", "Scar Tissue" e "Californication". L'appuntamento con la rassegna fiorentina è per l'estate 2020 e i biglietti sono ancora disponibili. Quando:

13 giugno - Firenze, Ippodromo del Visarno - Firenze Rocks 2020

Avril Lavigne «Vedere i volti dei miei fan ogni sera e sentire la loro energia era ciò di cui avevo davvero bisogno. Mi mancava salire sul palco e cantare con il mio pubblico» dice Avril Lavigne, l'icona del pop-rock che torna a cantare dopo un periodo di pausa dovuta ad alcuni problemi di salute. Sono tante le hit che l'hanno resa molto amata nei primi anni duemila, da "I'm With You", "Complicated" a "Happy Ending" e "Girlfriend", canzoni che si ritroveranno protagoniste anche nel nuovo tour volto a promuovere il suo sesto album "Head Above Water". Per cantare le hit della vostra adolescenza o semplicemente rivederla in una nuova veste, i due appuntamenti live di marzo con Avril Lavigne sono imperdibili. Quando:

15 e 16 marzo - Milano, Lorenzini District

Mika Mika, o meglio Michael Holbrook, è esplosivo, colorato e pieno di gioia. Il suo Revelation Tour è come «un'immensa istallazione d'arte» dove troviamo illustrazioni e foto sospese in aria, anche dei suoi genitori, tutto proteso verso il pubblico in una dimensione quasi onirica. Uno show da vivere, pieno di calore e umanità: l'artista terminerà i concerti in Italia nel mese di febbraio. Quando:

1 febbraio - Padova, Kioene Arena

2 febbraio - Bolzano, PalaOnda

5 febbraio - Napoli, Teatro PalaPartenope

7 febbraio - Bari, Palaflorio

8 febbraio - Reggio Calabria, Palacalafiore

Lana Del Rey Lana Del Rey porta il suo “The Norman Fucking Rockwell! Tour” in Italia: la diva americana si esibirà infatti in concerto nel nostro Paese nella splendida cornice dell’Arena di Verona portando dal vivo l'ultimo album in studio, il quinto della carriera. Quando:

9 giugno - Verona, Arena

Simply Red Non fanno in tempo a pubblicare il nuovo album funky "Blue Eyed Soul" che i Simply Red annunciano il tour mondiale svelandone dettagli e date. Il gruppo sarà impegnato in 33 concerti nelle arene della Gran Bretagna, Irlanda ed Europa con tappa in Italia per un solo e imperdibile concerto a Milano. Quando:

16 novembre - Mediolanum Forum, Assago (Milano)

Thom Yorke Dopo lo straordinario successo del tour 2019, che in Italia si è concluso con il concerto all’Auditorium Parco della Musica in Roma, Thom Yorke, storico frontman dei Radiohead, annuncia nuove date in Europa e Regno Unito fra giugno e luglio 2020 per il suo Tomorrow’s Modern Boxes, il progetto live che include Yorke, Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri. Passerà a suonare nuovamente in Italia, ma questa volta a Milano. Quando:

9 luglio - Ippodromo SNAI San Siro, Milano Summer Festival



The 1975 È tempo di novità per The 1975: scelta dai Rolling Stones e dai Muse come opening act, la band britannica composta da Matthew "Matty" Healy, Adam Hann, George Daniel e Ross MacDonald pubblicherà nel nuovo anno l'album "Notes on a Conditional Form". Il disco conterrà i brani "People" e "The 1975", scritto in collaborazione con l’attivista Greta Thunberg. L'atteso tour arriverà anche in Italia e i biglietti sono ancora disponibili. Quando:

28 marzo - Milano, Fabrique

Pearl Jam La corsa ai biglietti è cominciata a pochi minuti dall'annuncio: i Pearl Jam suoneranno in Italia nel grande spazio che ospiterà anche il live di Cesare Cremonini, l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Sarà l'unica data italiana della band che girerà l'Europa tra festival musicali e grandi arene. Gli special guest della serata saranno i Pixies, leggende della musica rock alternativa che faranno cantare il pubblico italiano in altre due date: l'8 luglio a Roma e il 29 agosto a Lecce. Quando:

5 luglio - Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Carlos Santana Vincitore di dieci Grammy Awards e tre Latin Grammy, chitarrista di fama mondiale inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, Carlos Santana torna in Italia con un concerto davvero speciale che celebra il ventesimo anniversario di "Supernatural" e i cinquant'anni da "Abraxas". Il Miraculous 2020 World Tour arriverà a Bologna nel mese di marzo e girerà l'Europa per tutta la primavera. Quando:

14 marzo - Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

The Script Freschi di pubblicazione del nuovo "Sunsets & Full Moons", i The Script tornano nel nostro Paese per due concerti in occasione dei festival estivi: prima al Pistoia Blues Festival e poi al Milano Summer Festival. Ad aprire gli show italiani ci sarà Becky Hill, giovanissima cantautrice inglese tra le più apprezzate del pop britannico contemporaneo. Quando:

9 luglio - Pistoia, Piazza Duomo (Pistoia Blues Festival)

10 luglio - Milano, Ippodromo SNAI San Siro (Milano Summer Festival)



Iron Maiden Si sta completando la lineup del Bologna Sonic Park, che anche nel 2020 promette di riservare al pubblico grandi nomi e sorprese. Dopo l'annuncio dei Deep Purple, arriva presto anche quello degli Iron Maiden: «Ci siamo divertiti molto durante il "Legacy Tour", le reazioni allo show sono state positive e tutte le persone coinvolte sono state fenomenali. Non vediamo l’ora di tornare sul palco italiano per suonare davanti a tutti i fan!» ha dichiarato il cantante Bruce Dickinson. Quando:

20 luglio - Bologna Arena Parco Nord (Bologna Sonic Park)

Liam Gallagher È ormai di casa Liam Gallagher, che ritorna in Italia per due attesissimi concerti nel 2020. Roma e Milano le città scelte e inserite all'interno di un più ampio tour in UK: «Nei live ci saranno: delle canzoni degli Oasis, una decina, cinque da "As you were" e cinque da "Why me? Why not?"» aveva detto a Sorrisi. Insomma nessuno rimarrà scontento: parola di Liam Gallagher. Quando:

15 febbraio - Roma, Palazzo dello Sport

16 febbraio - Assago (Mi) Mediolanum Forum

Lenny Kravitz Dopo il grande successo dei concerti di Bologna e Milano del 2019, torna in Italia Lenny Kravitz e sceglie tre location particolarmente suggestive per gli show del suo “Here to Love” Tour. L'artista enfatizza ancora una volta l'unione di rock & roll, funk, blues e soul nel suo ultimo album Raise Vibration pubblicato nel settembre 2018. Quando:

7 luglio - Mantova, Piazza Sordello

9 luglio - Nichelino (To), Palazzina di Caccia (Stupinigi Sonic Park)

10 luglio - Perugia, Arena Santa Giuliana (Umbria Jazz)

The Lumineers Il loro terzo album “III” è un gioiellino dal sound inconfondibile: dal loro esordio sette anni fa, i The Lumineers continuano a scalare le classifiche mondiali conquistando critica e fan. "Ho Hey" è il singolo che ha consacrato il loro successo rimanendo per ben 62 settimane in terza posizione nella Billboard Hot 100 e raggiungendo 142 milioni di visualizzazioni su YouTube. I numeri si ingarbugliano anche nell'ultimo album: è una narrazione divisa in tre capitoli e incentrata su vari personaggi, a fuoco nella musica e nei testi.

Quando:

5 luglio - Roma, Auditorium Parco della Musica (Rock in Roma)

6 luglio - Torino, OGR Torino

12 luglio - Verona, Arena

One Republic Sono già sold out i biglietti per il concerto dei One Republic, che arrivano in Italia durante il tour europeo in partenza il 2 marzo da Parigi. L'anima e la penna della band è il frontman Ryan Tedder: oltre ad essere il produttore del nuovo album dei Jonas Brothers, ha firmato numerose hit di Camila Cabello, fino a P!nk e 5 Seconds of Summer. Quando:

6 marzo - Milano, Fabrique

System of a down Hanno infiammato il palco della Visarno Arena a "Firenze Rocks" due anni fa e con per la gioia dei fan i System of a Down tornano in Italia per uno show unico. Non tralasciano messaggi politici e sociali nelle loro esibizioni, che sono pura "dinamite": nel 2020 suoneranno agli I-Days presso la nuova Area Expo di Milano. Quando:

13 giugno - Milano, MIND Milano Innovation District (Area Expo)



5 seconds of summer I numeri sono dalla loro parte: i 5 Seconds of Summer sono l'unica band ad aver raggiunto la vetta della classifica americana con tutti i dischi pubblicati, quasi due miliardi di views per i video e oltre due milioni di biglietti venduti per i loro concerti. Il loro successo è anche in Italia, dove torneranno con "No Shame World Tour 2020" per due attesissime date a Milano e Padova. Quando:

29 maggio - Assago (Mi), Mediolanum Forum

30 maggio - Padova, Kioene Arena

The Chainsmokers Non è mai troppo presto per pensare al ritorno live dei The Chainsmokers, il duo dei record che ha sovvertito le regole della musica elettronica, vincitore di un Grammy con la hit "Don't Let Me Down". Lo show italiano di Alex Pall e Andrew Taggart è previsto per ottobre 2020 al Forum di Assago. Quando:

10 ottobre - Milano, Mediolanum Forum

Previous

Next