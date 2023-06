Concerti per il 2023 in Italia: le date

I live da segnare in agenda per i prossimi mesi Marco Mengoni Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Gli artisti italiani sono pronti a riabbracciare i loro fan, si esibiranno negli stadi, palazzetti e teatri di tutto il Paese. Tornano Vasco Rossi, Marco Mengoni, ma anche Max Pezzali e Ultimo. Si potranno vedere dal vivo i Måneskin e Tananai, ma anche Lazza, Sfera Ebbasta e i Pinguini Tattici Nucleari.

I concerti degli artisti italiani per il 2023

Tananai - in corso fino al 25 settembre

- in corso fino al 25 settembre Biagio Antonacci - in corso fino al 30 luglio

- in corso fino al 30 luglio Modà - in corso fino al 1 luglio

- in corso fino al 1 luglio Zucchero - in corso fino al 30 luglio

- in corso fino al 30 luglio Paola e Chiara - in corso fino al 9 settembre

- in corso fino al 9 settembre Giorgia - in corso fino al 16 dicembre

- in corso fino al 16 dicembre Coma_Cose - in corso fino al 2 settembre

- in corso fino al 2 settembre Rosa Chemical - dal 2 giugno al 1 settembre

- dal 2 giugno al 1 settembre Mara Sattei - dal 3 giugno al 27 agosto

- dal 3 giugno al 27 agosto Negramaro - 3, 14, 16 giugno, 19, 21, 22 luglio, dal 22 al 24 settembre

- 3, 14, 16 giugno, 19, 21, 22 luglio, dal 22 al 24 settembre Venditti e De Gregori - dal 5 giugno al 28 agosto

- dal 5 giugno al 28 agosto Vasco Rossi - dal 6 al 29 giugno

- dal 6 al 29 giugno Tiziano Ferro - dal 7 giugno al 14 luglio

- dal 7 giugno al 14 luglio Gazzelle - 9 giugno

- 9 giugno Fabri Fibra - dall'11 giugno al 26 settembre

- dall'11 giugno al 26 settembre Marco Mengoni - dal 17 giugno all'8 luglio

- dal 17 giugno all'8 luglio Lazza - dal 24 giugno al 10 settembre

- dal 24 giugno al 10 settembre Madame - dal 24 giugno al 30 agosto

- dal 24 giugno al 30 agosto Baustelle - nei club fino al 15 maggio, il tour estivo dal 2 luglio al 19 agosto

- nei club fino al 15 maggio, il tour estivo dal 2 luglio al 19 agosto Sfera Ebbasta - dal 1 luglio al 14 agosto

- dal 1 luglio al 14 agosto Ultimo - dal 1 al 18 luglio

- dal 1 al 18 luglio Articolo 31 - dal 1 luglio al 19 agosto

- dal 1 luglio al 19 agosto Elettra Lamborghini - dal 1 luglio al 10 settembre

- dal 1 luglio al 10 settembre Laura Pausini - 2 luglio

- 2 luglio Nek e Francesco Renga - dal 2 luglio al 21 ottobre

- dal 2 luglio al 21 ottobre Blanco - 4 e 20 luglio

- 4 e 20 luglio Ligabue - 5 e 14 luglio

- 5 e 14 luglio Pooh - dal 6 luglio al 14 ottobre

- dal 6 luglio al 14 ottobre Pinguini Tattici Nucleari - dal 7 luglio al 9 settembre

- dal 7 luglio al 9 settembre Vinicio Capossela - dal 9 luglio al 3 agosto

- dal 9 luglio al 3 agosto Salmo - 13 e 29 luglio

- 13 e 29 luglio Maneskin - 20, 21, 24 e 25 luglio

- 20, 21, 24 e 25 luglio Eros Ramazzotti - 3, 5, 6 agosto

- 3, 5, 6 agosto Max Pezzali - 2 settembre

- 2 settembre Claudio Baglioni - dal 21 settembre al 14 ottobre

- dal 21 settembre al 14 ottobre Marracash - 23 e 30 settembre

- 23 e 30 settembre Tedua - dal 28 ottobre al 12 dicembre

- dal 28 ottobre al 12 dicembre Annalisa - 4 novembre

- 4 novembre Colapesce e Dimartino - dal 23 novembre al 5 dicembre

- dal 23 novembre al 5 dicembre Margherita Vicario - dal 24 novembre al 6 dicembre

Anche le star internazionali tornano a riempire i palasport e i locali italiani, molti sono già inseriti nelle lineup dei festival musicali previsti per l'anno prossimo: dai concerti negli stadi di Coldplay, Muse e Depeche Mode fino al ritorno di Harry Styles, Rosalia, Bruce Springsteen, Madonna e Red Hot Chili Peppers. Dopo i successi discografici in giro per il mondo, Kendrick Lamar, The Weeknd e Travis Scott arrivano (finalmente) in Italia.

I concerti degli artisti internazionali per il 2023