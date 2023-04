Concerto del Primo maggio 2023: il cast e i conduttori

Levante, Coma_Cose, Mara Sattei, Tananai e tanti altri: prende forma il cast di cantanti che parteciperà all'annuale evento musicale condotto da Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio Giulia Ciavarelli







Il conto alla rovescia è iniziato: manca poco al concertone del Primo maggio 2023 che, come ogni anno, si svolgerà in piazza San Giovanni, nel cuore di Roma. L’evento è promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, verrà trasmesso in diretta su Rai3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia.

Quest’anno la linea artistica del Concertone si sviluppa attorno al concept “Generazione #1M2023” segnando una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Primo Maggio porta avanti da tempo. Anno dopo anno, è sempre più il palco transgenerazionale della musica che sta per arrivare alle orecchie del pubblico nazionale.

I conduttori

Alla conduzione torna Ambra Angiolini insieme a Fabrizio Biggio, compagno mattutino di Fiorello a "Viva Rai2".

Il cast

La lineup degli artisti che si esibiranno sul palco continua a crescere: