Concerto del primo maggio: i cantanti e i conduttori. Dove vederlo

Giulia Ciavarelli







Torna il concerto del Primo Maggio a Roma: ancora una volta, la maratona non si svolgerà nella storica location di Piazza San Giovanni ma ad ospitare le sei ore di musica dal vivo sarà la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica.

“L’Italia si cura con il lavoro” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per l'edizione 2021 e con il quale intendono affermare che la ripartenza nel nostro Paese è possibile attraverso il lavoro e una campagna vaccinale nazionale diffusa. Non solo musica, il Concertone ospiterà anche le riflessioni dei segretari generali dei Sindacati e le testimonianze di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati.

Sul palco vedremo ospiti internazionali come Noel Gallagher e i Balthazar, ma anche artisti reduci dall'ultimo Festival di Sanremo, come Colapesce e Dimartino, Fedez, Ermal Meta, Madame e Coma_Cose.

I cantanti

Il gran gala della musica italiana ha una line up ricca ed eterogenea, che avrà il compito di tratteggiare emozioni e raccontare lo stato d’animo di un’intera nazione alle prese con uno dei suoi momenti più difficili di sempre.

Gli artisti che si esibiranno all'Auditorium Parco della Musica sono:

Noel Gallagher

Alex Britti & Flavio Boltro

Après La Classe & Sud Sound System

Balthazar

Edoardo Bennato

Bugo

Chadia Rodriguez ft. Federica Carta

Colapesce Dimartino

Coma_Cose

Enrico Ruggeri

Ermal Meta

Extraliscio

Fabrizio Moro con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara

Fasma

Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote

Fedez

Folcast

Francesca Michielin

Francesco Renga

Gaia

Ghemon

Gianna Nannini e Claudio Capéo

Ginevra

Gio Evan

Il Tre

L'orchestraccia

La Rappresentante Di Lista

LP

Madame

Mara Sattei

Max Gazzè & The Magical Mystery Band

Michele Bravi

Modena City Ramblers

Motta

Nayt

Noemi

Orchestra Multietnica Di Arezzo con Magherita Vicario

Piero Pelù

The Zen Circus

Tre Allegri Ragazzi Morti

Vasco Brondi

Wrongonyou

I conduttori

Se la line-up è già completa, i conduttori del concerto del Primo Maggio non sono stati ancora svelati.

Dal 2018 a presentare l'evento è Ambra Angiolini: se nelle prime due edizioni ha condiviso il palco con Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, nel 2020 l'attrice romana ha condotto in solitaria una versione inedita dello storico Concertone da un piccolo studio realizzato al Teatro delle Vittorie di Roma.

Dove vedere il concerto

Promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, il concerto del Primo Maggio di Roma verrà trasmesso in diretta su Rai3 e Rai Radio2, sabato 1 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. L’intero evento sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

Su Rai Radio2, il racconto avrà inizio alle 16.35, per il primo anno anche in Visual su RaiPlay: in diretta dal backstage della Cavea con Silvia Boschero e Diletta Parlangeli e dalle 20.00 con Ema Stokholma e Gino Castaldo. A Radio2 le incursioni di tanti amici, interviste a caldo agli artisti appena scesi dal palco e tutta la musica direttamente dal Concertone.

La manifestazione sarà trasmessa in simulcast anche da Rai Radio2 Indie, disponibile nel bouquet Dab+ di Radio Rai, sul digitale terrestre Tv e su web e app RaiPlayRadio.