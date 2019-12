Cosa fare a capodanno 2020 in Italia: tutti i concerti nelle piazze

13 Dicembre 2019 | 11:20 di Giulia Ciavarelli

Musica dal vivo, spumante e spettacoli pirotecnici: questi sono gli ingredienti che non mancheranno nelle piazze italiane il 31 dicembre 2019, serata dedicata ai festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Ormai siamo agli sgoccioli e per chi non ha ancora idee su come trascorrere l'ultimo dell'anno, da nord a sud si sfidano le basse temperature con i consueti appuntamenti musicali nelle piazze di tutta Italia.

A partire da Milano che, all'ombra della Madonnina, mette in scena il primo Capodanno eco-sostenibile, condotto da Filippo Solibello e arricchito dalla presenza de Lo Stato Sociale, Myss Keta e Coma Cose. Giunta alla sua quarta edizione, la Festa di Roma coinvolge la Capitale con istallazioni, performance e soprattutto concerti: a far ballare il pubblico romano ci pensa Skin, leader della band londinese Skunk Anansie.

La voce di Elisa riscalda la notte di Olbia, le hit da record di Coez fanno cantare Piazzale Fellini a Rimini mentre il compito di salutare il 2019 ad Alghero spetta a Emis Killa e Roy Paci. Ci sarà Fabri Fibra a Padova e il brindisi dei Subsonica insieme al pubblico di Mantova. Non mancano gli appuntamenti trasmessi in diretta televisiva: al timone del Capodanno di Canale 5 si conferma Federica Panicucci e si aggiungono una schiera di artisti come Annalisa, J-Ax, Elodie, Fabrizio Moro, Nek e tanti altri. Ancora non ufficiali quelli che parteciperanno a "L'anno che verrà" condotto da Amadeus a Potenza.

Città per città, ecco tutti i concerti gratuiti nelle piazze italiane durante la serata di Capodanno.



Milano Il 31 dicembre, per salutare il 2019, andrà in scena Milano Capodanno For Future, il primo Capodanno eco-sostenibile d'Italia. Lo annuncia Filippo Solibello di Rai Radio2, presentatore della serata, aggiungendo la lista degli artisti che saliranno sul palco: Lo Stato Sociale, Myss Keta e i Coma Cose. «Una sfida per pensare in maniera diversa e innovativa: tutti gli elementi della manifestazione, partendo da contenuti, partnership, pratiche, aspetti produttivi, e valorizzando la partecipazione attiva del pubblico» commentano gli organizzatori.

Roma Per celebrare l'ultimo giorno dell'anno, la Capitale ospita la quarta edizione della Festa di Roma 2020: più di 1000 artisti daranno vita a 24 ore di performance, concerti e istallazioni pensate appositamente per l'evento. L'area interessata è quella tra il Circo Massimo e Lungotevere Aventino; proprio il primo sarà la location del concerto del 31 dicembre. Si inizierà con Ascanio Celestini con la Rustica x Band, poi la compagnia andalusa Aerial Strada e dopo la mezzanotte partirà il dj set di Skin, leader della band londinese Skunk Anansie, con due ore di suoni tech/house.

Alghero Le star del Capodanno ad Alghero saranno Emis Killa e il trombettista e cantante Roy Paci che si esibiranno la notte di San Silvestro alla Banchina Dogana, nell'area portuale della città. Il loro show si inserisce all'interno del ricco programma di Cap D'Any de l'Alguer, dove ci saranno anche istallazioni urbane, teatro di strada, mercatini e musica.



Olbia Dopo artisti come Maneskin e Mahmood, la protagonista dell'ultima notte dell'anno a Olbia è Elisa, che torna dopo quindici anni a suonare nella città sarda. Lo show dell'artista precederà il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio che accompagnerà il pubblico al countdown finale per salutare il 2019.

Padova Grande occasione per il pubblico di Padova di vedere la notte di Capodanno il rapper Fabri Fibra, che si esibirà a Prato della Valle la sera dell'ultimo dell'anno. Performance, animazioni e spettacoli pirotecnici continueranno fino alle due di notte.



Cagliari È stata confermata la partecipazione di Vinicio Capossela come star del Capodanno in piazza a Cagliari: il pubblico canterà i suoi brani dalle 22.30 fino allo scoccare della mezzanotte quando, dopo il brindisi e i festeggiamenti, suonerà il dj Nicola Masu.



BARI Come ogni anno, alcuni concerti che vanno in scena nelle piazze italiane diventano anche programmi televisivi in piena regola. È il caso del Capodanno in musica targato Canale 5: condotto da Federica Panicucci, lo show si terrà in Piazza Libertà e verrà trasmesso anche da numerose emittenti radiofoniche italiane come R101, Radio 105, Radio Subasio e Radio Monte Carlo. I festeggiamenti per il nuovo anno saranno scanditi dalle note di alcuni grandi interpreti della musica italiana e internazionale: Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf, Umberto Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade e Anna Tatangelo.

RIMINI Come da tradizione, Piazzale Fellini di Rimini è la location scelta per festeggiare l'arrivo del 2020 tra spumante e pandoro in riva al mare. Quest'anno il protagonista indiscusso sarà Coez e le sue hit che ci hanno accompagnato in radio e in streaming durante tutto il corso del 2019. In centro storico invece, a Piazza Malatesta, si ballerà con i Planet Funk e tanti altri deejay storici della riviera.



MANTOVA A Mantova, in piazza delle Erbe, terranno compagnia fino allo scoccare della mezzanotte i Subsonica: la band brinderà e accoglierà il nuovo anno prima di lasciare spazio allo spettacolo pirotecnico sul Lungolago. Seguirà un lungo dj set fino alle prime luci del mattino.



POTENZA Come nel 2019, toccherà ad Amadeus salutare il vecchio anno in diretta su Raiuno con L'anno che verrà, lo show evento che per il Capodanno 2020 si svolgerà in piazza Mario Pagano a Potenza e non a Matera. La rosa di artisti che si esibiranno sul palco è ancora in via di definizione.



SALERNO Nel cuore del centro storico di Salerno andrà in scena lo sfavillante appuntamento con i festeggiamenti del Capodanno, che per il 2019 radunerà tanti appassionati di musica per brindare insieme all'anno che verrà: Irene Grandi e i Negrita saranno gli artisti che si esibiranno nella notte di San Silvestro in Piazza Amendola.



GENOVA Un party lungo tre notti a base di musica, spettacolo e arte per la città di Genova, che festeggia la fine dell'anno con una grande festa in Piazza De Ferrari: il 29 ci sarà Gabry Ponte, poi i Boomdabash e, infine, la sera di San Silvestro si esibirà Giusy Ferreri, la regina delle hit estive.



CATANIA È stato presentato il calendario delle attività organizzata dalla regione Sicilia per festeggiare il periodo natalizio e il nuovo anno a Catania, e tra questi c'è anche il consueto concertone in piazza. Il protagonista è Max Gazzè, pronto a salire sul palco di piazza Duomo per salutare i fan e abbracciarli nell'ultimo concerto del 2019.



MATERA Si intitola Materanno 2020 il progetto scelto dal Comune di Matera per il concerto della notte di San Silvestro con cui la città darà il benvenuto al nuovo anno. Oltre alle attività e iniziative culturali, anche la musica sarà protagonista dell'evento con lo show dei Tiromancino, la band capitanata da Federico Zampaglione. Dopo la mezzanotte, la piazza di trasformerà in una discoteca aperta a tutti con i migliori dj locali.



PARMA Nella splendida cornice di Piazza Garibaldi a Parma, Morgan e Andy dei Bluvertigo saliranno sul palco per il concerto a ingresso gratuito che inizierà dalle ore 22.30 per continuare fino a dopo la mezzanotte. Ci sarà anche l’Orchestra di Piazza Vittorio, promotrice nella ricerca e integrazione di repertori musicali sconosciuti al grande pubblico. Infine terrà compagnia al pubblico di Parma il cantautore italiano Ron, che ripercorrerà alcuni dei suoi grandi successi fin dagli anni ’70.



PESCARA Dopo il successo dello scorso anno con J-Ax, a salire sul palco davanti al pubblico di Pescara saranno gli Stadio, la band guidata da Gaetano Curreri, e anche Matteo Orizi, in arte Matthew Lee.



REGGIO EMILIA Per il Capodanno in Piazza Martiri del 7 luglio a Reggio Emilia, dalle 23.00 ascolteremo i successi di Nina Zilli. Brindisi a mezzanotte insieme alla protagonista dell'ultima notte dell'anno in un concerto in piazza totalmente gratuito.



Previous

Next