Cosa fare a Capodanno 2024 in Italia: i concerti nelle piazze

Elodie, Marco Mengoni, Madame e Blanco sono solo alcuni degli artisti che si esibiranno in giro per le città italiane: da Roma a Cagliari, Siena e Napoli Giulia Ciavarelli







Da Marco Mengoni a Elodie, Madame, Lazza e Blanco: manca poco alla celebrazione del Capodanno 2024 e in molte città italiane si sta facendo il conto alla rovescia per i consueti festeggiamenti e i concerti in piazza.

Diversi sono gli appuntamenti musicali da non perdere per salutare il 2023 e accogliere il nuovo anno: se Milano rinuncia al concerto in Piazza Duomo, a Roma si sta già preparando il Circo Massimo per accogliere i live di Lazza, Blanco e Francesca Michielin. Marco Mengoni sceglie Cagliari per l'ultimo concerto dell'anno, Madame si esibirà a Mantova ed Emma farà ballare e cantare il pubblico di Siena.

Città per città, abbiamo selezionato i concerti nelle piazze italiane per il Capodanno 2024.