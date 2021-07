“Dall’alba al tramonto Live”, Levante in concerto a Nervi

Dopo quasi due anni di assenza, Levante torna a incantare i grandi palchi italiani, tra parchi e castelli Camilla Adami Lami







Dopo quasi due anni di assenza, Levante torna a incantare i grandi palchi italiani, tra parchi e castelli nel rispetto delle misure di sicurezza secondo il protocollo anti-covid.

Terza tappa del tour sabato 24 luglio nel parco secolare di Nervi, nei pressi di Genova. La cantautrice siciliana ha dimostrato ancora una volta, nonostante l’ampio lasso di tempo dall’ultima esibizione live, di saper prendere possesso del palco e di tutto l’ambiente circostante, creando una sensazione di sospensione temporale che solo il suono della sua calda voce sa generare.

Sono contrastanti le emozioni suscitate dalla scaletta, ben studiata, tra tuffi nel passato e la chiusura in acustico, con l’ultimo singolo “Dall’alba al tramonto”, protagonista e tema di questo tour.

Il concerto è stato quindi un crescendo di calore e partecipazione, sin dai primi brani in apertura: “Memo”, “Ciao per sempre” e “Duri come me”.

Con “Tikibombom”, ormai inno di inclusione dei fan di Levante, il pubblico raggiunge l’apice del coinvolgimento tra urla e braccia al cielo.

Tanta commozione con “Sirene” dopo un toccante discorso sulle difficoltà dell’anno passato, durante il quale si è vista costretta ad annullare l’intera programmazione del tour per salvaguardare il suo pubblico e i lavoratori dello spettacolo.

Proprio su questi ultimi si è soffermata alla conclusione del concerto, ringraziando singolarmente ogni collaboratore che, anche se dietro le quinte, ha reso possibile la realizzazione di questo tour.

Le grandi emozioni sono state protagoniste della serata, tra commozione e abbracci. Un punto di ritrovo in una cornice musicale che sa di casa e di voglia di ricominciare. Un’esperienza che riporta a galla sensazioni e ricordi, in un momento in cui è necessario non lasciarli andare.