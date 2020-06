Diodato annuncia cinque concerti speciali per l’estate 2020

09 Giugno 2020 | 12:13 di Cecilia Esposito

L'estate sta arrivando e, finalmente, si torna a parlare anche di musica dal vivo. Lo fa Diodato, il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo col brano "Fai rumore", che ha annunciato cinque date molto speciali per portare sui palchi italiani il suo album "Che Vita Meravigliosa".

Si chiama "Concerti di un'altra estate", cinque appuntamenti musicali inediti per colmare il silenzio lasciato dalla cancellazione del suo tour primaverile. Un evento speciale che prende il nome da “Un’altra estate” (Carosello Records) il nuovo singolo di Diodato, che attualmente potete sentire in radio e in tutte le piattaforme streaming.

Lo stesso Diodato ha raccontato, a cuore aperto, cosa significa per lui tornare sul palcoscenico con queste cinque date: «Ho pensato tanto al momento in cui ci saremmo ritrovati. Ho pensato ai miei amici, ai miei compagni di viaggio, professionisti che da anni mi permettono di dare il meglio su un palco e che sono stati tra i più colpiti da questa situazione. Ho pensato al giorno in cui saremmo tornati ad essere un corpo unico, capace di raccontare quanto tutto questo sia importante per una società libera, sana, felice. Ho pensato che questa estate potesse essere il momento giusto per tornare a guardarci negli occhi e provare a ripartire. E allora ecco le nostre occasioni speciali, concerti che saranno figli di questo tempo, certo, ma che porteranno in ogni nota, in ogni gesto, in ogni istante, tutta la consapevolezza, tutto il bagaglio di un vissuto che, mai come in questo momento, potremmo definire comune. Concerti di un'altra estate, appunto. Che in questa estate e in quell’orizzonte io ci credo ancora».

Le date dei concerti

Gli appuntamenti a cui Diodato vi invita a partecipare sono: 4 luglio un concerto pomeridiano in Valle d’Aosta a oltre duemila metri di altitudine al Musicastelle Outdoor, il 25, 26 e 27 luglio alla Cavea, Auditorium Parco della Musica a Roma e il 4 agosto un concerto all’alba all’Indiegeno Fest, Teatro di Tindari.

Vi segnaliamo che i biglietti acquistati per il concerto all'Atlantico di Roma saranno validi per le date all'Auditorium, per la validazione e assegnazione del post consultare il sito www.otrlive.it. Mentre, le prevendite dei biglietti per i “Concerti di Un'altra estate” sono disponibili su TicketOne dalle ore 11.00 di mercoledì 10 giugno.

