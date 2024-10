Diodato in teatro: «Essere capiti dal pubblico è la cosa più bella»

Tutto sold out al Teatro Arcimboldi per la data milanese dell'artista, ecco perché non dovete perdervelo Giulia Ciavarelli







«Mentre occupate i vostri posti, volevo dirvi che stasera sarebbe bello non usare i telefoni»: con il sipario del Teatro Arcimboldi ancora chiuso, risuona la voce di Antonio Diodato che invita il pubblico a godersi "semplicemente" lo spettacolo. Sempre più spesso gli artisti chiedono di non esibirsi di fronte a una distesa di schermi illuminati: c’è chi vieta l'uso dei telefoni con bollini sulle telecamere, chi li fa sigillare prima dell’inizio dello show o, come in questo caso, chi lancia un invito diretto al pubblico attraverso la propria voce.

«Potrà sembrare banale, ma oggi più che mai è per me un atto di rivoluzione» racconta l’artista parlando della sua prima tournée teatrale e del suo obiettivo principale: mettere al centro la musica e le emozioni, quelle non filtrate attraverso foto o video. Ed è davvero una rivoluzione, almeno in tempi come questi, creare uno spettacolo elegante, essenziale ma capace di arrivare dritto al cuore di chi lo ascolta.

Le immagini del concerto

Tra le numerose date nei club e i concerti estivi in tutta Italia, sembra quasi incredibile che questa sia la prima tournée teatrale di Diodato. La sua musica, che ha già conquistato palcoscenici imponenti come quello dell'Eurovision, sembra nata per trovare la sua dimensione ideale in spazi più raccolti e suggestivi dove riesce a regalare al pubblico un’esperienza ancora più intensa e personale.

La voce di Diodato, cristallina e impeccabile anche nelle note più alte, trova il suo contrappunto in una band di sei musicisti capaci di arricchire ogni brano con tante sfumature sonore: è composta da Rodrigo D’Erasmo (violino, arpa elettrica, percussioni), Gabriele Lazzarotti (basso), Alessandro Comisso (batteria), Simona Norato (tastiere, percussioni, chitarra elettrica, cori), Lorenzo Di Blasi (piano, toys e cori) e Andrea Bianchi (chitarre elettriche e acustiche e cori).

Senza troppi intermezzi parlati, l’artista inizia il live con il suo ultimo singolo “Un atto di rivoluzione”, il manifesto di questo tour (prodotto e organizzato da Magellano Concerti, quasi interamente sold out): «Perché siamo qui? La risposta è semplice e forse anche per questo così difficile da accettare. Vogliamo emozionarci, vogliamo continuare a sentire, vogliamo condividere, raccontarci, stringerci attorno al fuoco e riconoscerci per ciò che davvero siamo. È ciò che da sempre mi guida, è ciò che mi ha aiutato a capire chi fossi, a capire gli altri, a provare a mettermi nei loro panni» racconta.

Il viaggio emozionale del cantautore prosegue con la dolce “Quello che mi manca di te”, “Cosa siamo diventati” e una strepitosa versione di “Cuccuruccuccù Paloma”. Alla raffinata orchestrazione musicale dello spettacolo, la regia di Filippo Ferraresi affianca una scenografia essenziale che unisce la classicità di un muro di luci tipicamente teatrale a fari posizionati per creare momenti di grande suggestione visiva. In alto, pannelli di plexiglass contribuiscono a intensificare gli effetti luminosi, creando fasci di luce che accompagnano e sottolineano i vari momenti della scaletta.

Nella seconda parte dello show si susseguono una serie di brani che hanno segnato la carriera di Diodato, da ​​“Occhiali da sole” alla malinconica “Fino a farci scomparire”, “Adesso” e l’attesa “Fai rumore” con il pubblico ormai tutto in piedi. Pronti per il bis e per la bellissima “Che vita meravigliosa”, l’inno alla vita che chiude il concerto. «Grazie perché avete saputo aspettare, avete avuto fiducia in me e mi avete capito: è la cosa più bella che possa succedere a un artista» dice emozionandosi sul finale. L’ultimo pensiero è per la mamma presente in platea: «Una persona che ha creduto sempre in me sin dalla nascita: mamma, hai visto che è successo?».

La scaletta

Un atto di rivoluzione

Mi si scioglie la bocca

Ubriaco

La luce di questa stanza

Mi fai morire

Quello che mi manca di te

Solo

Paralisi

Cosa siamo diventati

Così speciale

La mia terra

Cuccuruccuccù Paloma

Ma che vuoi

Ormai non c’eri che tu

Occhiali da sole

Un’altra estate

Adesso

Fino a farci scomparire

Fai rumore

Babilonia

Ti muovi

Molto amore

Che vita meravigliosa